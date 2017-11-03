В Лондоне прошло крупнейшее IPO российской компании за пять лет

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En+ объединяет активы миллиардера Олега Дерипаски в металлургии, энергетике и горнодобывающей промышленности Е. Разумный / Ведомости

Инвесторы оценили энерго-металлургическую компанию En+ Олега Дерипаски в $8 млрд, сообщила компания. Торги ее бумагами на Лондонской и Московской биржах начнутся 8 ноября.

В пятницу была объявлена цена размещения En+. Компания оценена по нижней границе ценового диапазона - в $14 за GDR. Таким образом, вся компания до поступления средств от IPO оценена в $7 млрд. Новые бумаги на $1 млрд купят инвесторы. Структуры Дерипаски продадут акции ещё на $500 млн структуре китайского нефтетрейдра CEFC Energy - AnAn Group.