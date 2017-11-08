Частные игроки за секунды увеличили капитализацию En+ на $200 млн

Три дня с момента IPO акциями компании торговали только фонды, они обрушили стоимость актива Олега Дерипаски на $600 млн

Перед размещением En+ у структур Олега Дерипаски согласилась купить бумаг на $500 млн структура CEFC China Energy Company – AnAn Group. На $1 млрд были размещены новые бумаги Максим Стулов / Ведомости

Сегодня с началом торгов на Лоднонской фондовой бирже брокеры получили возможность торговать акциями электро-металлургической компании En+, следует из правил биржи. С момента листинга в прошлую пятницу акциями En+ могли торговать только фонды и профессиональные игроки, капитализация компании за три дня снизилась на 5% до $7,4 млрд. Объемы были небольшими - 146,9 млн акций.

Торги с участием брокеров открылись ростом на 3%. В первые секунды капитализация En+ выросла на $200 млн до $7,6 млрд.

Одновременно с началом торгов Лондонская биржа допустила бумаги En+ к торгам на Московской бирже. Ожидается, что торги ГДР компании на российской площадке начнутся сегодня после 13.00

Перед размещением En+ у структур Олега Дерипаски согласилась купить бумаг на $500 млн структура CEFC China Energy Company – AnAn Group. На $1 млрд были размещены новые бумаги. Таким образом, En+ оценена в $8 млрд, по $14 за расписку (GDR).

На зарубежных инвесторов пришлось около 85% заявок, рассказывает человек, близкий к одной из сторон размещения. Самый крупный пакет – на $250 млн – купил Qatar Investment Authority (QIA), сообщили два человека, близкие к разным участникам размещения.

Сингапурский Government Investment Corp. купил на $45 млн, знает один из собеседников «Ведомостей».

Российские инвесторы – примерно на $220 млн, говорят собеседники, на $50 млн купил РФПИ с партнерами, немного – связанная с Сулейманом Керимовым компания Bonum Capital. QIA и Glencore в декабре 2016 г. купили 19,5% «Роснефти», а в этом году продают 14,16% из них CEFC, финансировать это готов ВТБ бридж-кредитом на $5,1 млрд. ВТБ готов помочь и в покупке En+: банк и CEFC могут заключить соглашение. Эти договоренности делают размещение больше похожим на частное, скептичен топ-менеджер крупной компании.

Полина Дерипаска контролирует 6,9% акций En+, сообщила компания в проспекте к IPO на Лондонской бирже. Она – дочь бывшего руководителя администрации президента России Бориса Ельцина Валентина Юмашева. Замуж за Олега Дерипаску она вышла в 2001 г. Брачного контракта перед свадьбой супруги не заключали, рассказывала Полина Дерипаска «Ведомостям» в 2008 г.: «Мне кажется, в России это не очень принято». У четы есть сын и дочь.

Совладелицей En+ Полина Дерипаска стала буквально на днях. В октябре 2017 г. компания провела допэмиссию. В итоге 13% теперь принадлежит компаниям под контролем семьи Олега Дерипаски и ее членов. В частности, 6,9% акций из этого пакета достались Полине Дерипаске, говорится в проспекте. Но ее доля обременена. У Олега Дерипаски есть опцион, позволяющий в любой момент выкупить как весь пакет, так и его часть. На каких условиях акции достались Полине Дерипаске, а также на каких условиях ее муж может их приобрести, в документе не говорится. Представитель En+ это обсуждать не стал.

До размещения Олегу Дерипаске и членам его семьи принадлежало 95,65% En+, еще 4,35% было у ВТБ, теперь будет 76,75 и 3,65%, рассказывает человек, близкий к одному из организаторов размещения. До конца года En+ проведет еще одну допэмиссию: Glencore меняет 8,75% UC Rusal на новые бумаги En+. Акции En+ будут конвертироваться по цене размещения, а бумаги UC Rusal оценят по средневзвешенным за 60 дней котировкам на Гонконгской бирже. Доля Glencore в En+ составит около 11%, говорит один из собеседников «Ведомостей»: доля Дерипаски снизится до 69%. Новые крупные акционеры En+ – Glencore и AnAn Group – получат те же права, что и акционеры UC Rusal, говорится в проспекте к размещению, т. е. смогут блокировать некоторые крупные сделки и реорганизацию компании.