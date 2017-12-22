Тетрациклиновая группа воздействия

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Россельхознадзор нашел антибиотики тетрациклиновой группы в молоке «Простоквашино» одного из заводов французской Danone. Ранее ведомство заподозрило в использовании антибиотиков той же группы американскую PepsiCo. Служба рассчитывает, что местная ветеринарная служба и Роспотребнадзор не допустят небезопасную продукцию Danone на российские прилавки.

Почему антибиотики неожиданно нашлись именно в продукции двух крупнейших производителей молочной продукции, использующих самые передовые технологии контроля качества? Эти компании в октябре вместе с другими иностранными производителями продуктов выступили с критикой инициативы ведомства о введении «продуктовой ЕГАИС» – электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) для готовой продукции и попросили премьера Дмитрия Медведева не вводить ее. Цель системы – контролировать движение продуктов от поля до прилавка.

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