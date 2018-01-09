Мнения
Платный
Павел Аптекарь
От редакции
Статья опубликована в № 4482 от 09.01.2018 под заголовком: Разархивирование репутации

Разархивирование репутации

Раскрытие архивов спецслужб требует от исследователей комплексной оценки документов

Публикаторы исторических документов, касающихся острых проблем прошлого – в частности, сотрудничества со спецслужбами, – делают публичной информацию, которая способна разрушить репутацию государственных институтов и известных людей. Чувствительность темы и ее резонанс не может, конечно, быть предлогом для сокрытия подобных документов, но лишний раз подчеркивает важность добросовестности работающих с архивами профессионалов, способных оценить данные в комплексе.

5 января 2018 г. Центр исследования геноцида и резистенции жителей Литвы опубликовал документы из архивов спецслужб, согласно которым с КГБ сотрудничали в том числе умершие несколько лет назад актер Донатас Банионис и дирижер Саулюс Сондецкис. Работа с Банионисом, согласно архивной записи, началась в 1970 г. и была завершена в 1974 г. (в тот год он был избран в Верховный совет Литовской ССР), с Сондецкисом – в 1962 и 1982 гг. соответственно.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике