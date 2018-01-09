Разархивирование репутации

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Публикаторы исторических документов, касающихся острых проблем прошлого – в частности, сотрудничества со спецслужбами, – делают публичной информацию, которая способна разрушить репутацию государственных институтов и известных людей. Чувствительность темы и ее резонанс не может, конечно, быть предлогом для сокрытия подобных документов, но лишний раз подчеркивает важность добросовестности работающих с архивами профессионалов, способных оценить данные в комплексе.

5 января 2018 г. Центр исследования геноцида и резистенции жителей Литвы опубликовал документы из архивов спецслужб, согласно которым с КГБ сотрудничали в том числе умершие несколько лет назад актер Донатас Банионис и дирижер Саулюс Сондецкис. Работа с Банионисом, согласно архивной записи, началась в 1970 г. и была завершена в 1974 г. (в тот год он был избран в Верховный совет Литовской ССР), с Сондецкисом – в 1962 и 1982 гг. соответственно.

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