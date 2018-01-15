Статья опубликована в № 4486 от 15.01.2018 под заголовком: На помощь кухаркам
Почему Красная Армия не смогла обойтись без царских офицеров
Новая армия страны Советов оказалась неспособной эффективно противостоять регулярной немецкой
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Создание Красной армии стало одним из первых примеров отказа большевиков от революционных экспериментов и замещения важного института государства умозрительными конструкциями.
15 (28 по новому стилю) января 1918 г. Совет народных комиссаров издал декрет об организации Рабоче-крестьянской Красной армии. Советская власть намеревалась создать армию на новой основе, «из наиболее сознательных и организованных элементов трудящихся масс». Бойцами новой армии могли стать добровольцы старше 18 лет, получившие рекомендации организаций, поддержавших советскую власть. Созданием армии занялись непрофессионалы: революционер Николай Подвойский и бывший матрос Павел Дыбенко.
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