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Павел Аптекарь
От редакции
Статья опубликована в № 4486 от 15.01.2018 под заголовком: На помощь кухаркам

Почему Красная Армия не смогла обойтись без царских офицеров

Новая армия страны Советов оказалась неспособной эффективно противостоять регулярной немецкой

Создание Красной армии стало одним из первых примеров отказа большевиков от революционных экспериментов и замещения важного института государства умозрительными конструкциями.

15 (28 по новому стилю) января 1918 г. Совет народных комиссаров издал декрет об организации Рабоче-крестьянской Красной армии. Советская власть намеревалась создать армию на новой основе, «из наиболее сознательных и организованных элементов трудящихся масс». Бойцами новой армии могли стать добровольцы старше 18 лет, получившие рекомендации организаций, поддержавших советскую власть. Созданием армии занялись непрофессионалы: революционер Николай Подвойский и бывший матрос Павел Дыбенко.

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