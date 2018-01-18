Стоит ли легализовывать ЧВК

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Затянувшиеся конфликты в Сирии и Донбассе снова реанимируют тему правового урегулирования деятельности частных военных компаний (ЧВК) – серой подкладки многих вооруженных противостояний и гражданских войн. Сегодня ЧВК – это призраки: российским законодательством их статус никак не определен, при этом наемничество – вербовка, подготовка, финансирование и использование наемников – в России запрещено. С одной стороны, нелегальный статус ЧВК позволяет негласно, сохраняя формальный нейтралитет, использовать такие силы для разного рода политически грязной работы в конфликтах, в которых страна официально не участвует или участвует, но не хочет рисковать своими военными. С другой стороны, гибель или взятие в плен российских бойцов ЧВК на чужой территории не снимает с властей ответственности за их судьбу как российских граждан, а значит, рано или поздно вопрос правового урегулирования деятельности ЧВК должен быть так или иначе решен.

В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о судьбе казненных боевиками в Сирии россиян (СМИ называли их сотрудниками ЧВК Вагнера), отметил, что «здесь нужно четко зафиксировать законодательную базу для того, чтобы эти люди также были в правовом поле и защищены». В среду депутат Госдумы от «Справедливой России» Михаил Емельянов заявил, что планирует в ближайшее время внести в парламент законопроект о российских ЧВК. Если это произойдет (член «Справедливой России» не относится к группе безусловных парламентских тяжеловесов, которым доверяют выступать с инициативой политически важных законопроектов), проект Емельянова станет уже третьим подобным документом, предлагаемым на рассмотрение Госдуме. Законы о ЧВК дважды вносились в Госдуму в 2012 г., законопроект на ту же тему в 2014 г. разработал, но не внес в парламент тогдашний зампред комитета по обороне, а теперь сенатор Франц Клинцевич. По одной из версий, саму идею закона – фактической легализации частных армий – не одобряют спецслужбы, которые не хотят иметь дело с профессионально обученными, но не контролируемыми государством людьми с оружием в руках.

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