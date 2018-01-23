Статья опубликована в № 4492 от 23.01.2018 под заголовком: Казначейский заслон
Когда в регион приходит казначейство
Перевод двух обременнных долгами регионов на казначейское сопровождение поможет упорядочить их расходы, но не решит проблемы низких доходов
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Первое в отечественной истории введение внешнего финансового управления в двух российских регионах отражает усилившееся расслоение бюджетной обеспеченности разных территорий и кризис качества управления в ряде субъектов.
Республика Хакасия и Костромская область из-за чрезмерных долгов, значительно превысивших их годовой доход, переведены на казначейское сопровождение, сообщил в понедельник ТАСС руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин, – по словам чиновника, это первый подобный опыт. Теперь казначейство будет непосредственно контролировать расходы этих регионов, следить за их соответствием принятым ранее бюджетным обязательствам.
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