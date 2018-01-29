Штамп в паспорте с пробелом

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Современное российское государство не терпит указаний на свое несовершенство и в ответ готово применить силу. История гей-пары из Москвы, получившей штамп о браке в российские паспорта на основании документа из Дании и немедленно попавшей под административный каток, – особый, но тем не менее классический образец реакции: любая неоднозначная ситуация в отношениях между гражданином и государством трактуется в пользу государства.

Четвертого января 2018 г. два гражданина России, Павел Стоцко и Евгений Войцеховский, зарегистрировали брак в Копенгагене (Дания легализовала однополые браки в 2012 г.). Двадцать шестого января Стоцко и Войцеховский пришли в один из московских многофункциональных центров (МФЦ) с нотариально заверенным переводом свидетельства о браке, чтобы в соответствии с российским Семейным кодексом поставить в российские паспорта штамп о заключении брака. Требования российского законодательства в части признания заключенных за границей браков были соблюдены – свидетельство было выдано по закону страны-регистратора, супруги не состояли в другом браке, не были ни близкими родственниками, ни недееспособными – сотрудник МФЦ выполнил одну из своих функций и проставил им в паспорта привычные штампы о заключении брака.

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