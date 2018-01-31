Врач — это просто профессия
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24 января 2018 г. Черемушкинский суд Москвы приговорил гематолога Елену Мисюрину к двум годам лишения свободы. Суд решил, что при проведении анализа – забора костного мозга для дальнейшего исследования – врач совершила ошибку, повлекшую за собой гибель пациента. В ответ врачебное сообщество проявило редкое единение – за два дня было собрано более 25 000 подписей в поддержку Мисюриной, многие в знак солидарности изменили аватарки в социальных сетях на надпись #яеленамисюрина. Главные врачи московских больниц, медицинских научных учреждений написали открытые письма в ее поддержку. В понедельник департамент здравоохранения Москвы выпустил официальное заявление, в котором обещал «сделать все возможное для пересмотра дела».
Я не хочу сейчас рассуждать на тему вины доктора Мисюриной в гибели пациента, хотя во врачебном сообществе большинство экспертов считают выводы суда первой инстанции неочевидными. Также я не хочу углубляться в меры наказания за врачебные ошибки – я убежден, что они точно не должны быть предметом уголовного преследования, и точка. Ятрогенные болезни (последствия, возникшие в результате врачебной ошибки) – прискорбный, но, к сожалению, случающийся итог работы врача. За этим, при отсутствии злого умысла или явной халатности, должно следовать административное воздействие, запреты на врачебную деятельность, другие методы наказания. Но точно не уголовное преследование – в противном случае любого врача можно сажать сразу после получения сертификата, ибо каждый врач за свою профессиональную жизнь ошибется, в той или иной степени. Именно это, скорее всего, стало причиной столь показательного профессионального единения: решение суда касается буквального каждого врача в России. Одно дело, если пациентке забыли подключить монитор в реанимации, ей стало хуже, врачи при отсутствии аппаратного наблюдения этого не заметили и пациентка скончалась. Это халатность. Случай, кстати, не из российской практики, а из американской. Другое – в ходе операции хирург травмировал сосуд, выполняя вмешательство по утвержденным стандартам, и пациент скончался от кровопотери. Это ятрогенное осложнение, которое невозможно было предвидеть или предотвратить. Бригада все сделала, чтобы спасти человека, но не смогла.
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