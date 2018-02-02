Если суд оказался друг
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Что-то странное происходит вокруг наших олимпийцев. Еще пару месяцев назад все было предельно ясно и логично. Каждый уважающий себя россиянин понимал, что все так называемые проблемы наших спортсменов с допингом – это заговор Запада против России, которая не только поднялась с колен, но и, встав на коньки и лыжи, так рванула вперед, что никаким канадцам, норвежцам и разным прочим шведам за нами было не угнаться. Что и доказала лучшая в истории Олимпиада в Сочи, где мы порвали всех врагов в клочья и заняли безоговорочное первое место в медальном зачете.
Враги, собрав клочки по закоулочкам и кое-как зализав раны, естественно, решили мстить – низко, подло и исподтишка, как всегда делают трусливые ненавистники могучей, справедливой и благородной России. Поэтому появились предатель Родченков, клеветник Макларен, смехотворные царапины на пробирках и тошнотворные выводы о каких-то солях в моче (ну а чем же наши атлеты должны были закусывать после таких громких побед – пирожными, что ли?). Ну а продавшийся, понятное дело, американцам Международный олимпийский комитет (МОК) радостно выгнал с Олимпиады наших лучших спортсменов, отправив оставшихся на Игры под позорным нейтральным флагом.
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