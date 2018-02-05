Победа Путина и социологии

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Высокая явка и убедительно высокий процент поддержки на выборах действующего президента Владимира Путина достигнуты – правда, пока только в соцопросах государственного ВЦИОМа. Как следует из обнародованных на днях результатов свежего опроса, уже сейчас, за шесть недель до дня выборов, гарантирует свое участие в голосовании 71% опрошенных, еще 10% «скорее всего» придут на выборы. 11% не определились, 6% точно или скорее всего на выборы не пойдут. 69,9% всех опрошенных ВЦИОМом проголосовали бы на выборах в ближайшее воскресенье за Владимира Путина. Таким образом, данные ВЦИОМа почти совпали с контрольными цифрами явки и голосования за Путина, негласно установленными в Кремле. Сам факт установки таких показателей для регионов публично опровергала администрация президента, но ряд косвенных признаков подтверждают стремление региональных администраций достичь таких показателей за счет различного рода мобилизаций.

По сравнению с серединой декабря 2017 г. (уже после объявления Путиным своего решения участвовать в выборах) доля давших ответ «точно приму участие» выросла на 8%, а доля не планирующих идти на выборы сократилась на 2% (за несколько дней до заявления Путина социологам «Левада-центра» о намерении «совершенно точно» и «скорее всего» участвовать в выборах сообщили 58% респондентов). При этом доля объявивших ВЦИОМу о возможном голосовании за Путина в январе 2018 г. даже несколько снизилась по сравнению с 76,8% в декабре 2017 г. Рост желающих проголосовать можно объяснить массированным информированием избирателей: сейчас точную дату выборов знает около 95% опрошенных, поясняет руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМа Михаил Мамонов. Кроме того, декларируемая явка всегда отличается от реальной, отмечает Мамонов: опрошенные понимают, что участие в выборах – это социально одобряемая норма, и дают «правильный» ответ.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте Подарки для годовых подписчиков {{gift}}