Победа Путина и социологии
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Высокая явка и убедительно высокий процент поддержки на выборах действующего президента Владимира Путина достигнуты – правда, пока только в соцопросах государственного ВЦИОМа. Как следует из обнародованных на днях результатов свежего опроса, уже сейчас, за шесть недель до дня выборов, гарантирует свое участие в голосовании 71% опрошенных, еще 10% «скорее всего» придут на выборы. 11% не определились, 6% точно или скорее всего на выборы не пойдут. 69,9% всех опрошенных ВЦИОМом проголосовали бы на выборах в ближайшее воскресенье за Владимира Путина. Таким образом, данные ВЦИОМа почти совпали с контрольными цифрами явки и голосования за Путина, негласно установленными в Кремле. Сам факт установки таких показателей для регионов публично опровергала администрация президента, но ряд косвенных признаков подтверждают стремление региональных администраций достичь таких показателей за счет различного рода мобилизаций.
По сравнению с серединой декабря 2017 г. (уже после объявления Путиным своего решения участвовать в выборах) доля давших ответ «точно приму участие» выросла на 8%, а доля не планирующих идти на выборы сократилась на 2% (за несколько дней до заявления Путина социологам «Левада-центра» о намерении «совершенно точно» и «скорее всего» участвовать в выборах сообщили 58% респондентов). При этом доля объявивших ВЦИОМу о возможном голосовании за Путина в январе 2018 г. даже несколько снизилась по сравнению с 76,8% в декабре 2017 г. Рост желающих проголосовать можно объяснить массированным информированием избирателей: сейчас точную дату выборов знает около 95% опрошенных, поясняет руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМа Михаил Мамонов. Кроме того, декларируемая явка всегда отличается от реальной, отмечает Мамонов: опрошенные понимают, что участие в выборах – это социально одобряемая норма, и дают «правильный» ответ.
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