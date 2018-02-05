Как делят энергетическое наследство

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Судьба наследников крупных состояний обычно незавидна: как говорится, дешево досталось – легко потерялось Денис Гришкин / Ведомости

Российская промышленность находится на пороге беспрецедентного эксперимента по искусственному перераспределению около полутора триллионов рублей для продления жизни физически и морально устаревших электростанций. В январе были опубликованы две концепции программы привлечения инвестиций в модернизацию российской тепловой генерации, разработанные Минэкономразвития и Минэнерго. Какая бы из них ни победила – выигравших не окажется. Ведь, несмотря на различия, обе не требуют обосновывать, сколько устаревших мощностей нуждаются в специальных надбавках к рыночной цене на мощность, и никак не связывают механизм распределения этих надбавок и потребность промышленности в мегаваттах.

Такие надбавки стали постепенно появляться с 2010 г. для дополнительного стимулирования инвестиций в определенные сегменты российской электроэнергетики: новую тепловую генерацию, финансируемую по договорам предоставления мощности (ДПМ), возобновляемую энергетику, мусоросжигательные электростанции, объекты генерации в Крыму, в Калининграде. Эти надбавки сейчас составляют значительную часть цены на мощность и продолжают расти.

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