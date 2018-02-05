Как делят энергетическое наследство
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Российская промышленность находится на пороге беспрецедентного эксперимента по искусственному перераспределению около полутора триллионов рублей для продления жизни физически и морально устаревших электростанций. В январе были опубликованы две концепции программы привлечения инвестиций в модернизацию российской тепловой генерации, разработанные Минэкономразвития и Минэнерго. Какая бы из них ни победила – выигравших не окажется. Ведь, несмотря на различия, обе не требуют обосновывать, сколько устаревших мощностей нуждаются в специальных надбавках к рыночной цене на мощность, и никак не связывают механизм распределения этих надбавок и потребность промышленности в мегаваттах.
Такие надбавки стали постепенно появляться с 2010 г. для дополнительного стимулирования инвестиций в определенные сегменты российской электроэнергетики: новую тепловую генерацию, финансируемую по договорам предоставления мощности (ДПМ), возобновляемую энергетику, мусоросжигательные электростанции, объекты генерации в Крыму, в Калининграде. Эти надбавки сейчас составляют значительную часть цены на мощность и продолжают расти.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}