Как врачи оказались сильнее людей театра

Освобождение доктора Мисюриной из сизо стало возможно после того, как к акции солидарности врачей присоединились чиновники от здравоохранения

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Корпоративная солидарность врачей и менеджеров здравоохранения оказалась сильнее и эффективнее, чем у деятелей культуры: медикам удалось добиться освобождения столичного врача-гематолога Елены Мисюриной из СИЗО до рассмотрения апелляционной жалобы на приговор. Это редкий случай, когда социально значимая и электорально важная группа населения смогла успешно противостоять натиску правоохранительной и судебной системы, пытающейся расширить поле своей деятельности. Освобождение Мисюриной – это, конечно, победа, но не финальная – впереди апелляция, и есть надежда, что приговор будет смягчен или отменен.

Поводом для освобождения Мисюриной из СИЗО стали жалоба ее защиты и представление прокуратуры, оперативно изменившей свою позицию по мере пресечения. В конце января Черемушкинский райсуд приговорил врача к двум годам лишения свободы за оказание услуг ненадлежащего качества, повлекшее тяжкий вред здоровью или смерть человека, решив, что смерть одного из ее тяжелобольных пациентов стала следствием ее профессиональной ошибки при проведении биопсии.

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