Свежие продукты важнее низких цен

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С 13 февраля X5 Retail Group – самый дорогой ритейлер в России: на закрытие торгов на Лондонской бирже в тот день компания стоила $10,05 млрд – на $130 млн больше своего ближайшего конкурента – «Магнита» краснодарского бизнесмена Сергея Галицкого. К концу дня 15 февраля (17.30 мск) разница лишь увеличилась – до $250 млн.

Когда семь лет назад, наоборот, «Магнит» обошел Х5 по капитализации, многие связывали успех компании с личностью самого Галицкого, бессменно стоявшего у штурвала со дня ее основания. Он медленно и верно вел ее вперед: предлагал покупателю товар по самой низкой цене, не особенно фокусируясь на чистоте и порядке в магазинах (а иногда даже полностью игнорируя эти вопросы); развивался исключительно органически (за исключением точечных региональных поглощений) и, казалось, до последнего совсем не заботился, что думают о его методах ведения бизнеса аналитики инвестбанков и инвесторы. Несмотря на эксцентричность Галицкого, им восхищались не только инвесторы, но и бизнесмены из списка Forbes. Когда «Магнит» по итогам 2012 г. стал наконец первым и по обороту, Галицкий стал образцом self-made миллиардера. Казалось, так теперь будет всегда, особенно на фоне трудностей, с которыми столкнулась X5.

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