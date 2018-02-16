Мнения / Детали / Компания недели
Статья опубликована в № 4510 от 16.02.2018 под заголовком: Компания недели: X5 Retail Group

Свежие продукты важнее низких цен

Смена приоритетов позволила Х5 обогнать по капитализации «Магнит»
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

С 13 февраля X5 Retail Group – самый дорогой ритейлер в России: на закрытие торгов на Лондонской бирже в тот день компания стоила $10,05 млрд – на $130 млн больше своего ближайшего конкурента – «Магнита» краснодарского бизнесмена Сергея Галицкого. К концу дня 15 февраля (17.30 мск) разница лишь увеличилась – до $250 млн.

Когда семь лет назад, наоборот, «Магнит» обошел Х5 по капитализации, многие связывали успех компании с личностью самого Галицкого, бессменно стоявшего у штурвала со дня ее основания. Он медленно и верно вел ее вперед: предлагал покупателю товар по самой низкой цене, не особенно фокусируясь на чистоте и порядке в магазинах (а иногда даже полностью игнорируя эти вопросы); развивался исключительно органически (за исключением точечных региональных поглощений) и, казалось, до последнего совсем не заботился, что думают о его методах ведения бизнеса аналитики инвестбанков и инвесторы. Несмотря на эксцентричность Галицкого, им восхищались не только инвесторы, но и бизнесмены из списка Forbes. Когда «Магнит» по итогам 2012 г. стал наконец первым и по обороту, Галицкий стал образцом self-made миллиардера. Казалось, так теперь будет всегда, особенно на фоне трудностей, с которыми столкнулась X5.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам с любых устройств
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике