Мнения / Детали / Цифра недели
Статья опубликована в № 4513 от 21.02.2018 под заголовком: Цифра недели: YouTube за 12 дней так и не удалил ролики Насти Рыбки о Дерипаске

Избирательная блокировка сайтов

Почему на navalny.com зайти стало сложно, а YouTube работает как ни в чем не бывало
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В России правоприменение часто избирательное. Поэтому сайт Алексея Навального сейчас заблокирован за публикацию расследования об Олеге Дерипаске и Сергее Приходько, а YouTube – нет. Оба сайта попали в государственный реестр запрещенной информации 9 февраля, когда Усть-Лабинский суд Краснодарского края принял крайне необычные для российской юридической практики обеспечительные меры по иску Дерипаски.

Суд определил, что сервисы YouTube (принадлежит Google) и Instagram (принадлежит Facebook) обязаны удалить фотографии и видеоролики о личной жизни бизнесмена, иначе через три рабочих дня доступ к этим сервисам на территории России будет заблокирован. Эти ролики и фотографии опубликовала еще в октябре прошлого года модель Анастасия Вашукевич, более известная как Настя Рыбка. Дерипаска подал иск после публикации расследования Навального – он использовал посты Рыбки.

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