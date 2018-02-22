Отношение к армии в России перевернулось

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Образ «непобедимой и легендарной» армии, созданный советским кинематографом, возвращается в российскую действительность. Накануне 23 февраля, 100-летия дня, который в массовом сознании связывается с основанием Красной (Советской) армии, все больше россиян верят в этот государственный институт как школу жизни и социальный лифт. Подавляющее большинство российских граждан – в отличие от 1990-х и начала 2000-х гг. – одобряют службу своих близких в Вооруженных силах. Рост популярности военной службы не в последнюю очередь вызван кризисом и длительной стагнацией в провинции, особенно в малых городах и деревне, а также на Северном Кавказе.

Социологи перед Днем защитника Отечества отметили изменения к лучшему в отношении граждан к армии и военной службе. За последние годы, по данным опросов, ситуация в армии в восприятии россиян значительно улучшилась. 12 лет назад, вскоре после инцидента в воинской части на Урале, когда пьяные деды искалечили солдата-срочника Андрея Сычева, 60% опрошенных фондом «Общественное мнение» (ФОМ) назвали положение в армии плохим, 24% – удовлетворительным и только 5% – хорошим. По данным последнего опроса, хорошей ситуацию в армии назвало 56%, т. е. почти такая же доля респондентов, какая 12 лет назад считала ее плохой; удовлетворительной – 27%, плохой – 7%. Можно считать, мнение стало противоположным.

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