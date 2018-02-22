Как Лев Троцкий создал Красную армию и проиграл
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Зима и весна 1918 г. – роковое время для бывшей Российской империи. Пока правительственная коалиция большевиков и левых эсеров спорила об окончании империалистической войны, страна стремительно переходила к войне гражданской. Главные роли в революции, Гражданской войне и организации Красной армии, со 100-летием которой ассоциируется день 23 февраля, играл Лев Троцкий (1879–1940). Вопрос о причинах его восхождения к вершинам власти и последующего падения до сих пор остается предметом острых дискуссий.
Троцкий еще в дореволюционный период сформировался как амбициозный, независимый, трудолюбивый и целеустремленный политик. Он вступил в большевистскую партию в июле 1917 г. и заработал колоссальный успех как оратор. Политический эффект веберовской харизмы на примере Троцкого можно назвать хрестоматийным: современники признавали магнетизм голоса революционера. Известный русский философ Федор Степун, в 1917 г. начальник политического управления военного министерства Временного правительства, впоследствии передавал свои ощущения, говоря, что «особенно блестящ, надменен и горяч был в те дни Троцкий», которому, по словам мемуариста, «хотелось пустить пулю в лоб».
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