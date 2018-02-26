Возвращение бизнеса в одиночку

Чем ближе выборы, тем громче заявления кандидатов в президенты. 23 февраля Борис Титов отчитался о «еще одной нашей победе»: в Россию из-за границы вернулся первый предприниматель из списка, составленного бизнес-омбудсменом. Правда, ростовчанина Андрея Каковкина в аэропорту родного города сразу же задержали, но спустя несколько часов отпустили под исходатайствованное Титовым обязательство о явке. «Список Титова» работает, и это дает надежду всем, кто нам поверил, на объективность правоохранительной системы в части расследований и судебной – в части избрания адекватной меры пресечения. Это полная и безоговорочная победа!» – написал Титов в Facebook.

Понятно, что это слова не только Титова-омбудсмена, но и Титова – кандидата в президенты. Но даже с поправкой на это обстоятельство можно ли считать историю Каковкина «началом нового периода в реформе российского правосудия», как надеется Титов?

К сожалению, едва ли. Собственно, успехом можно назвать лишь то, что к Каковкину, который, по словам Титова, обвиняется в России в присвоении 10 млн руб. заемных средств, применили самую мягкую ограничительную меру: вместо СИЗО бизнесмен отправился ночевать домой, к семье, которая все это время жила в России. При этом второй участник дела, по которому проходит Каковкин, – его знакомый бизнесмен Александр Баскаков уехать за границу не успел и в марте 2017 г. был осужден на шесть лет колонии. Как повлияет возвращение Каковкина в Россию и потенциальная переквалификация его дела, на которую надеются в аппарате омбудсмена, на судьбу Баскакова, неизвестно.

Да, для бизнесмена Каковкина это, наверное, победа (хотя прекращение дела после компенсации ущерба, даже когда цена вопроса составляет многие десятки миллионов рублей, не такая уж редкость в России). Но для российского предпринимательского сообщества это скорее еще один пример того, как системные проблемы бизнеса продолжают решаться в ручном, невнятном с правовой точки зрения режиме – через передачу неких списков куда-то в администрацию президента. Как жалобы на прямую линию с Владимиром Путиным не могут всерьез изменить положение дел в обществе, так и показательное возвращение одного бизнесмена силами администрации президента не может само по себе оздоровить ни правоохранительную и судебную системы, ни бизнес-климат. Такие малые дела в период избирательной кампании выглядят эффектно, но за ее рамками лишь укрепляют практики ручного управления.

Признаки действительно системных перемен в отношениях бизнеса с государством иные. На февральской встрече Титова с бизнесменами-эмигрантами в Лондоне присутствовал экс-совладелец «Евросети» Евгений Чичваркин. Уголовное дело против него было закрыто еще в 2011 г., однако Чичваркин не собирается возвращаться в Москву, предпочитая дождаться в Лондоне, «когда будет настоящая, защищенная законом и независимым судом частная собственность в России». Среди пришедших послушать омбудсмена был и выходец из ЮКОСа Рамиль Бурганов, обвиненный в 2001 г. в хищении акций ВНК, – он до сих пор находится в розыске и в списке потенциальных возвращенцев его фамилии нет. О фундаментальных подвижках можно будет говорить тогда, когда в Россию начнут возвращаться Чичваркины и Бургановы.