Первый бизнесмен из «списка Титова» вернулся в Россию

«Список Титова» работает, и это дает надежду всем, кто нам поверил, на объективность правоохранительной системы в части расследований и судебной – в части избрания адекватной меры пресечения. Это полная и безоговорочная победа!» – написал бизнес-омбудсмен в Facebook Андрей Гордеев / Ведомости

Ростовский бизнесмен Андрей Каковкин вернулся из Лондона в Россию, сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов. Предприниматель одним из первых подал заявку в «лондонский список», поверил в справедливость российского правосудия и приехал сдаваться, написал Титов в Facebook.

При въезде в Россию Каковкина сразу арестовали. Он обвиняется в присвоении 10 млн руб. заемных средств, которые он, по мнению следствия, не собирался возвращать. Однако на денежные средства бизнесмена в день подачи заявления истцом был наложен арест, поэтому он не мог вернуть их в добровольном порядке, пояснил Титов. Чтобы разобраться в ситуации, Каковкину необходимо было вернуться в Россию, добавил он.

«Пока Андрея Каковкина везли в полицию, его адвокаты сообщили мне о сложившейся ситуации, и мы приняли меры. Как результат, нам удалось сделать так, чтобы первую свою ночь, да и последующие до суда тоже, человек провел не в тюремной камере, а со своей семьей. Мы рады, что человек дома, отмечает 23 февраля. Он поверил в то, что сможет защитить свою честь и достоинство в суде, не отбывая при этом наказание в СИЗО. "Список Титова" работает, и это дает надежду всем, кто нам поверил, на объективность правоохранительной системы в части расследований и судебной – в части избрания адекватной меры пресечения. Это полная и безоговорочная победа!» – написал бизнес-омбудсмен.

Адвокат и представитель Титова Дмитрий Григориади рассказал, что Каковкин был допрошен по делу (оно было приостановлено, но теперь возобновлено) и отпущен под обязательство о явке – это процессуальная мера, которая практически не ограничивает возможности его перемещения, он может даже уехать назад в Лондон. Но вряд ли это в его интересах, добавляет адвокат: шансы на прекращение дела еще на стадии следствия он оценивает как высокие. По словам Григориади, о готовности вернуться в Россию сообщил как минимум еще один участник списка.

3 февраля Титов встретился в Лондоне с бизнесменами, уехавшими из России в связи с заведенными на них делами. На встречу пришли около 40 человек, Титов предложил собравшимся вернуться в Россию. Список желающих вернуться был передан в Кремль.

Омбудсмен пояснил, что дела всех бизнесменов из списка похожи: они уехали из России, чтобы не попасть в СИЗО, потом в отношении них возбудили дело, затем приостановили его и объявили обвиняемых в розыск. «Это может длиться годами и десятилетиями, а некоторые люди по 20 лет живут и не могут вернуться, потому что дело возбуждено. К ним уже нет никаких претензий, даже Интерпол уже исключил их из розыскного списка, а в Москве дело по-прежнему продолжает висеть», – объяснил Титов.

7 февраля бизнес-омбудсмен обнародовал список из 16 предпринимателей, эмигрировавших из-за уголовного преследования, но желающих вернуться в Россию. В него, в частности, вошли бывший замминистра сельского хозяйства Алексей Бажанов, экс-гендиректор Подшипникового завода № 6 Константин Капчук, основатель холдинга «МАРТА» Георгий Трефилов, а также бизнесмены Алексей Шматко, Леонид Кураев и другие. Каковкин также был в этом списке.

Каждый случай из «списка Титова» уникален и будет рассматриваться в Кремле отдельно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Список будет проработан соответствующим подразделением администрации, пообещал представитель Кремля.