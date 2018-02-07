Борис Титов представил список желающих вернуться в Россию бизнесменов

По словам бизнес-омбудсмена, в список попали десятки предпринимателей Евгений Разумный / Ведомости

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов, выдвинутый Партией Роста кандидатом на президентские выборы, на встрече с иностранными СМИ назвал имена скрывающихся за рубежом предпринимателей, желающих вернуться в Россию, передает РБК.

Среди них бывший замминистра сельского хозяйства Алексей Бажанов, экс-гендиректор Подшипникового завода №6 Константин Капчук, основатель холдинга «МАРТА» Георгий Трефилов, а также бизнесмены Алексей Шматко, Леонид Кураев, Евгений Рыжов, огласил Титов. Издание The Bell в своем Telegram-канале опубликовало фотографию списка из 16 человек, среди которых, помимо перечисленных, – Евгений Петров, Азамат Кильдигушев, Александр Делис, Павел Власюк, Александр Байгушев, Виктор Ламаш, Андрей Каковкин, Константин Дюльгеров, Владимир Зюзин, Ваилий Дякун. В приведенном списке фамилии Рыжова нет.

Ранее Титов назвал имена троих пожелавших вернуться россиян радиостанции Business FM. Помимо Трефилова и Шматко он упомянул бывшего первого вице-президента «Роснефти» Анатолия Локтионова.

По словам бизнес-омбудсмена, в список попали десятки бизнесменов, в том числе те, в отношении которых в России ведется судебное разбирательство.

Титов 3 февраля встретился с покинувшими Россию предпринимателями в Лондоне. The Bell сообщал, что мероприятие посетили около 40 человек, в том числе Трефилов, Локтионов, основатель «Евросети» Евгений Чичваркин, бывший владелец банка «Траст» Илья Юров и совладелец лондонских ресторанов Global Craftsmen Group Роман Зельман, брат ресторатора Михаила Зельмана.

Титов говорил ТАСС, что некоторые проживающие в Великобритании предприниматели выразили желание вернуться на родину, а список с их именами был передан президенту Владимиру Путину. Титов обещал ходатайствовать об исключении из списков Интерпола тех российских предпринимателей, чья вина не кажется ему доказанной.

Помимо Великобритании аппарат омбудсмена назначил общественных представителей для контактов с российскими предпринимателями в США, ОАЭ, Кипре и Испании.

5 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в Кремле о списке Титова узнали из СМИ. Комментируя возможность уголовной амнистии для скрывающихся в Лондоне бизнесменов, Песков подчеркнул, что лучшей гарантией неприкосновенности являются законы России, а не президентская администрация. «Какая-то позиция может быть сформулирована только с учетом точки зрения правоохранительных органов, собственно по линии которых и имеются вопросы к этим гражданам», – отметил он.