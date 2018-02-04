Титов передал Путину список готовых вернуться в Россию бизнесменов

Великобритания может начать терять статус «убежища для богатых», считает Титов Андрей Гордеев / Ведомости

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в России и кандидат в президенты от Партии роста Борис Титов в субботу, 3 февраля, встретился в Лондоне с уехавшими из страны бизнесменами. Мероприятие проходило в центре российской культуры «Пушкинский дом» и длилось почти четыре часа.

Как сообщает The Bell, на встречу пришли около 40 человек, в том числе основатель «Евросети» Евгений Чичваркин, сооснователь компании Mr. Doors Максим Валецкий, бывший владелец банка «Траст» Илья Юров, совладелец холдинга «Марта» Георгий Трефилов, бывший вице-президент «Роснефти» Анатолий Локтионов и совладелец лондонских ресторанов Global Craftsmen Group Роман Зельман, брат ресторатора Михаила Зельмана.

Титов предложил собравшимся вернуться в Россию, рассказал The Bell Максим Валецкий. «Титов много говорил о том, что многие здесь сидят из-за дел, которые давно никому не нужны. Это такая легальная невесомость – дело не закрыли, но приостановили. Титов утверждает, что у его аппарата есть механизмы, которые позволяют такие проблемы решать. Это многим было интересно», – сказал Валецкий. По его словам, после встречи некоторые бизнесмены разговаривали с Титовым в индивидуальном порядке.

Мероприятие Титова состояло из двух частей, рассказал «Ведомостям» Евгений Чичваркин. Из официальной, где Титов рассказывал о своем бизнесе и о роли омбудсмена, и коктейльной. Предложений о репатриации на официальной части не звучало, а на коктейльную Чичваркин не остался.

Сам Титов в интервью ТАСС рассказал, что некоторые предприниматели, скрывающиеся в Великобритании от российского правосудия, изъявили желание вернуться на родину. Список с их именами передан президенту Владимиру Путину, добавил бизнес-омбудсмен. В списке более десяти человек. Дела в отношении этих предпринимателей могут быть пересмотрены. Ранее Титов говорил, что будет ходатайствовать об исключении из списков Интерпола тех российских предпринимателей, чья вина не кажется ему доказанной. Омбудсмен не назвал имена бизнесменов, вошедших в список.

Титов пояснил, что дела всех бизнесменов из списка похожи: они уехали из России, чтобы не попасть в СИЗО, потом в отношении них возбудили дело, затем приостановили его и объявили обвиняемых в розыск. «Это может длиться годами и десятилетиями, а некоторые люди по 20 лет живут и не могут вернуться, потому что дело возбуждено. К ним уже нет никаких претензий, даже Интерпол уже исключил их из розыскного списка, а в Москве дело по-прежнему продолжает висеть», – объяснил бизнес-омбудсмен.

Он также рассказал, что в шести зарубежных странах, в том числе в Великобритании, открылись пункты по приему обращений от предпринимателей, которые желают уладить отношения с Россией.

Что касается Британии, то она может начать терять статус «убежища для богатых», считает Титов. «Великобритания многие десятилетия жила за счет того, что давала налоговое и гражданское убежище большому количеству богатых людей, Лондон во многом развивался так быстро и динамично, потому что сюда приехали очень многие люди из России, из Китая, из арабских стран», – говорит Титов. Сейчас в стране действует политика, предусматривающая проверку источников средств для покупки активов.

Целью встречи с предпринимателями было «посмотреть в глаза» и определить дальнейшие шаги по возвращению их в Россию, говорилось в сообщении Партии роста, опубликованном на сайте перед мероприятием. «Встречаемся с теми, кого считаем не жуликами и которые подвергаются действительно незаконному преследованию», – говорил Титов.

В ноябре Партия роста решила выдвинуть Бориса Титова кандидатом на выборах президента. Как объясняет сам Титов, его главная задача в предстоящей кампании – продвижение «Стратегии роста», экономической программы, подготовленной «Столыпинским клубом» и представленной президенту в мае этого года. С этой программой Титов идет на выборы, и чем большую поддержку получит у избирателя, тем больше шансов впоследствии добиться реализации программы.

Кто и как сдавал документы в ЦИК