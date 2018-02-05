Кремль назвал «лучшую гарантию» неприкосновенности для фигурантов списка Титова

Основатель «Евросети» Евгений Чичваркин David W Cerny / Reuters

Лучшей гарантией неприкосновенности от уголовного преследования для скрывающихся в Лондоне российских бизнесменов являются законы России, а не Кремль, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя журналистам подготовленный бизнес-омбудсменом Борисом Титовым список желающих вернуться в Россию предпринимателей.

Отвечая на вопрос, возможно ли объявление уголовной амнистии для этих бизнесменов, Песков сообщил, что тему проработают, «если такой вопрос будет поставлен и когда он будет поставлен».

На данный момент однозначно говорить об этом нельзя, отметил Песков. «Потому что какая-то позиция может быть сформулирована только с учетом точки зрения правоохранительных органов, собственно по линии которых и имеются вопросы к этим гражданам», – пояснил он.

По словам Пескова, сам список желающих вернуться в Россию бизнесменов в Кремль пока не поступал, в администрации о нем узнали из СМИ.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов 3 февраля в Лондоне встретился с уехавшими из России бизнесменами, которые подверглись давлению со стороны российских силовиков. The Bell сообщил, что на встречу пришло около 40 человек, в том числе основатель «Евросети» Евгений Чичваркин, бывший владелец банка «Траст» Илья Юров, совладелец холдинга «Марта» Георгий Трефилов, бывший вице-президент «Роснефти» Анатолий Локтионов и совладелец лондонских ресторанов Global Craftsmen Group Роман Зельман, брат ресторатора Михаила Зельмана.

«Титов много говорил о том, что многие здесь сидят из-за дел, которые давно никому не нужны. Это такая легальная невесомость – дело не закрыли, но приостановили. Титов утверждает, что у его аппарата есть механизмы, которые позволяют такие проблемы решать. Это многим было интересно», – пересказал The Bell сооснователь компании Mr. Doors Максим Валецкий, также присутствовавший на встрече.

Как сообщил «Ведомостям» Евгений Чичваркин, мероприятие состояло из двух частей – официальной, где Титов рассказывал о своем бизнесе и о роли омбудсмена, и коктейльной. Предложений о репатриации на официальной части не звучало, а на коктейльную Чичваркин не остался.

Сам Титов в интервью ТАСС рассказал, что некоторые предприниматели, скрывающиеся в Великобритании от российского правосудия, изъявили желание вернуться на родину, список с их именами передан президенту Владимиру Путину. Титов обещал ходатайствовать об исключении из списков Интерпола тех российских предпринимателей, чья вина не кажется ему доказанной. Он не назвал имена вошедших в список.