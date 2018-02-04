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Бизнес
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Борис Титов встретился в Лондоне с уехавшими из России бизнесменами

Ведомости
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Бизнес-омбудсмен и кандидат в президенты Борис Титов 3 февраля встретился в Лондоне с уехавшими из России бизнесменами, сообщает The Bell со ссылкой на участников встречи. Мероприятие проходило в центре российской культуры «Пушкинский дом» и длилось почти четыре часа.

На встречу пришло около 40 человек, в том числе основатель «Евросети» Евгений Чичваркин, сооснователь компании Mr. Doors Максим Валецкий, бывший владелец банка «Траст» Илья Юров, совладелец холдинга «Марта» Георгий Трефилов, бывший вице-президент «Роснефти» Анатолий Локтионов и совладелец лондонских ресторанов Global Craftsmen Group Роман Зельман, брат ресторатора Михаила Зельмана.

Титов предложил собравшимся вернуться в Россию, рассказал The Bell Максим Валецкий. «Титов много говорил о том, что многие здесь сидят из-за дел, которые давно никому не нужны. Это такая легальная невесомость – дело не закрыли, но приостановили. Титов утверждает, что у его аппарата есть механизмы, которые позволяют такие проблемы решать. Это многим было интересно», – сказал Валецкий. По его словам, после встречи некоторые бизнесмены разговаривали с Титовым в индивидуальном порядке.

На этой неделе в Госдуму был внесен законопроект с условиями новой амнистии выведенного из России капитала. Для бизнеса эта амнистия может оказаться даже выгоднее прошлой. Она продлится год – с 1 марта 2018 г. по 28 февраля 2019 г.

Как и во время амнистии 2015-2016 гг., ни возвращать капитал в Россию, ни платить налог с него не придется – достаточно лишь сообщить о нем налоговикам. Но в отличие от прошлой амнистии задекларировать можно будет не только открытые, но и закрытые до 1 марта банковские счета. Это означает, что по ним нельзя будет привлечь ни к налоговой, ни к валютной ответственности.

Политика
Новости

Собянин сообщил о гибели человека из-за непогоды в Москве

Ведомости
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из-за непогоды в столице за последние сутки погиб один человек, еще пять пострадали. «К сожалению, вчерашняя стихия не обошлась без жертв. Один человек погиб из-за падения дерева и порыва линии электропередачи», – написал Собянин в Twitter.

По последним данным, в столице повалено уже 360 деревьев. Аварийные службы работают в усиленном режиме.

Погода в ближайшие сутки будет ухудшаться. «Сегодня в Москве ожидается мощный снегопад и к тому же шквалистый ветер с порывами до 20 м/с. От деревьев и проводов надо держаться подальше», – предупредил Собянин.

За минувшие сутки в столице выпало 23 мм осадков или около 64% месячной нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр. В столичном регионе сохраняется желтый уровень опасности.

Непогода привела к массовым задержкам и отменам рейсов в Московских аэропортах. По данным «Яндекс.Расписания» на 12.05 мск, задерживались 60 рейсов, 19 были отменены. 

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Политика
Новости

«Джебхат-ан-Нусра» взяла ответственность за сбитый в Сирии российский Су-25

Ведомости
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Боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», входящие в запрещенную террористическую организацию «Джебхат-ан-Нусра», взяли на себя ответственность за сбитый в Сирии российский штурмовик Су-25. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на связанное с террористами информационное агентство Ebaa.

Информация о том, что в Сирии сбили российский военный самолет, появилась вечером в субботу. Об этом сообщили боевики группировки «Джейш эн-Наср». Они опубликовали на YouTube видео, на котором был запечатлен момент падения самолета. На видео было видно, что пилот катапультировался.

Министерство обороны России подтвердило информацию, сообщив, что инцидент произошел в сирийской провинции Идлиб. Штурмовик был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса. Пилот катапультировался, но был убит террористами, добавили в военном ведомстве.

Позже Минобороны сообщило, что по району, откуда был сбит Су-25, нанесены удары. Телеканал «Звезда» опубликовал видео группового авиаудара. В ведомстве отметили, что район был под контролем «Джебхат-ан-Нусры», в результате удара было уничтожено более 30 боевиков. 

Политика
Новости

Минобороны подтвердило информацию о сбитом в Сирии российском Су-25

Ведомости
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Министерство обороны России подтвердило «Ведомостям», что в районе сирийского Идлиба сбит российский штурмовик Су-25. По данным ведомства, пилот погиб. Других подробностей пока нет.

Ранее о сбитом в Сирии российском штурмовике сообщали близкие к боевикам ресурсы. Они опубликовали фото обломков самолета и документы на русском языке.

Также в интернете появилось видео, на котором запечатлен момент падения самолета. Сообщается, что он сбит из переносного зенитного ракетного комплекса. На видеозаписи видно, что пилот катапультировался. Сообщалось, что он попал в плен.

Политика
Новости

Боевики сообщили о сбитом в Сирии российском Су-25

Ведомости
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В Сирии сбит российский штурмовик Су-25, пилот катапультировался, сообщает группа активистов-расследователей Conflict Intelligence Team (CIT). В интернете появилось видео падения самолета.

Видеозапись разместили боевики группировки «Джейш эн-Наср». Из нее следует, что самолет сбит из переносного зенитного ракетного комплекса в провинции Идлиб.

На видео видно, что пилот штурмовика успел катапультироваться. Сейчас он находится в плену, сообщает CIT со ссылкой на повстанцев. Telegram-канал Directorate 4, который мониторит деятельность террористов, сообщил, что пилот погиб.

Информацию о сбитом в Идлибе российском Су-25 подтверждает также телеканал Sky News Arabia. Официальных комментариев пока нет.

Политика
Новости

МИД России разочарован антироссийской направленностью ядерной доктрины США

Ведомости
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Министерство иностранных дел России глубоко разочаровано содержанием новой ядерной доктрины США, которая была обнародована 2 февраля. «Уже при первом ознакомлении бросаются в глаза конфронтационный заряд и антироссийская направленность этого документа», – говорится в официальном комментарии МИДа.

Пентагон обнародовал в пятницу ядерную доктрину США, в которой назвал потенциальными угрозами Россию, КНДР, Иран и Китай. В документе говорится, что усилия США будут направлены на разработку ядерных боезарядов малой мощности. Кроме того, в доктрине отмечается, что США продолжат модернизировать ядерные силы.

Документ «перенасыщен разного рода антироссийскими клише», полагают в российском внешнеполитическом ведомстве. В МИДе назвали это попыткой переложить на других ответственность за усиление международной напряженности.

Кроме того, у российского МИДа вызвал озабоченность «безразмерный» подход Вашингтона к использованию ядерного оружия. По мнению ведомства, ситуации, в которых допускается использовать ядерное оружие, в доктрине описаны слишком расплывчато. Это позволит США «считать практически любое применение военной силы поводом для нанесения ядерного удара».

«Существенно пониженные “пороговые условия” могут привести к возникновению ракетно-ядерной войны даже в ходе конфликтов малой интенсивности», – отметили в МИДе. В связи с этим России придется принимать необходимые меры для собственной безопасности, добавили в министерстве. 

Политика
Новости

В Италии задержан стрелявший из автомобиля по мигрантам

Ведомости
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В итальянской провинции Мачерата мужчина открыл стрельбу из автомобиля по толпе мигрантов, сообщает газета La Stampa. По предварительным данным, шесть человек получили огнестрельные ранения, погибших нет. Пострадавшие являются выходцами из Мали, Нигерии и Ганы.

После стрельбы из пистолета мужчина вышел из автомобиля и «выполнил фашистское приветствие», а на его плечи был накинут итальянский флаг, пишет издание со ссылкой на очевидцев. Он не сопротивлялся, когда его задерживала полиция.

Стрелявшего зовут Лука Трайни, ему 28 лет, сообщает газета. Это мужчина спортивного вида, лысый, ростом около 180 см. Он несколько раз говорил, что «собирается стрелять в негров», рассказали журналистам знакомые Трайни. «Он объявил, что пойдет стрелять в "черных", – так он и сделал», – пишет газета. Трайни доставлен к следователю на допрос.

Бизнес
Новости

Прокуратура начала проверку в связи с задержками рейсов в Москве

Ведомости
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Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи с задержками и отменами рейсов в аэропортах Москвы. Сотрудники прокуратуры контролируют, чтобы соблюдались права пассажиров и им предоставлялись соответствующие услуги во время ожидания рейсов, говорится в сообщении ведомства.

Из-за неблагоприятных метеоусловий в московских аэропортах в субботу задержаны десятки рейсов. В столице наблюдаются мокрый снег и метель, порывы ветра достигают 17 м/с.

По данным сервиса «Яндекс.Расписание» на 16.50, во «Внуково» задерживались 16 рейсов, в «Домодедово» 18 самолетов ожидали вылета, еще 11 были отменены, в «Шереметьево» задержаны 25 рейсов.  

Москву засыпало снегом

Политика
Новости

Владелец Forbes назвал себя одним из спонсоров кампании Собчак

Ведомости
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Президент ACMG (издает Forbes в России) Александр Федотов сообщил, что является одним из спонсоров избирательной кампании Ксении Собчак. Назвать конкретную сумму он отказался, пишет Forbes.

По словам Федотова, он знает Собчак уже много лет, поскольку она является главным редактором журнала L'Officiel в России (также входит в ACMG). «Ксения — смелая и дерзкая, яркая, молодая и умная, и я уверен, что в стране есть место для политиков нового типа», — сказал президент ACMG.

Федотов рассказал, что Собчак еще в августе сообщила ему о своем намерении баллотироваться в президенты и попросила финансовой поддержки. «Я дал свое согласие, и сейчас, когда Ксения и штаб смогли собрать больше 100 000 подписей в ее поддержку и ЦИК проверяет подписи, я могу открыто сказать, что да, я, Александр Федотов, являюсь одним из спонсоров ее избирательной кампании», — сказал Федотов.

Ксения Собчак объявила о выдвижении на пост президента России в середине октября. Ее официальный представитель Ксения Чудинова сообщила, что спонсоры готовы выделить на избирательную кампанию Собчак 140 млн руб.

В январе Собчак говорила, что основными спонсорами ее кампании являются пять человек. Она не стала называть их имена, отметив, что после регистрации они, возможно, сами себя раскроют. 

Как Ксения Собчак привезла документы в ЦИК

Политика
Новости

Следственный комитет предложил пересмотреть механизм усыновления детей

Ведомости
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Следственный комитет России предложил пересмотреть механизм передачи детей в приемные семьи. Поводом для такой инициативы послужил новый случай жестокого обращения с ребенком со стороны опекунов. Такие случаи, к сожалению, нередки, отметила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Как сообщили в СКР, в субботу в Москве задержали 37-летнего мужчину и 33-летнюю женщину, которые подозреваются в покушении на убийство трехлетнего ребенка.

По данным следствия, 2 февраля они вызвали скорую помощь, сообщив о внезапном приступе у ребенка. Малыша доставили в больницу, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и множественные ушибы. Состояние ребенка оценивается как крайне тяжелое.

Следователи установили, что в 2017 г. над мальчиком и его младшим братом была оформлена опека. В отношении органов опеки начата проверка на предмет халатных действий. Второй ребенок изъят из семьи.

Политика
Новости

Россия попросила Украину открыть четыре избирательных участка к выборам

Ведомости
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В министерство иностранных дел Украины поступило обращение от России с просьбой открыть четыре избирательных участка к президентским выборам в марте. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на ответ украинского МИДа.

«Упомянутое обращение сейчас рассматривается причастными ведомствами», – говорится в ответе ведомства. Участки могут быть открыты в посольстве России в Киеве и в зданиях российских генконсульств в Одессе, Харькове и Львове.

Выборы президента России запланированы на 18 марта 2018 г. Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что порядка 400 избирательных участков может быть открыто в 145 странах для голосования на выборах. 

Кто и как сдавал документы в ЦИК

Экономика
Новости

Джанет Йеллен покидает пост председателя ФРС

Ведомости
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Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен покидает в субботу свой пост. Она возглавила ФРС в 2014 г., став первой женщиной на этом посту. Всего Йеллен проработала в центральном банке США 14 лет.

Как пишет Bloomberg, сотрудники ФРС устроили Йеллен «эмоциональное» прощание. В один из ее последних рабочих дней они собрались в атриуме главного здания ФРС в Вашингтоне, чтобы проводить председателя аплодисментами и пожелать ей удачи. Йеллен подарили флаг, который находился на крыше главного здания. Также работники центробанка США придумали в честь нее хэштег #PopYourCollar («Подними свой воротник»), потому что Йеллен любит носить одежду с поднятым воротником.

Йеллен перейдет на работу в Центр Хатчинса по фискальной и денежно-кредитной политике при Институте Брукингса.

Ее место на посту председателя центробанка займет член совета управляющих ФРС Джером Пауэлл. Он юрист по образованию и станет первым за 30 лет председателем ФРС, не имеющим докторской степени по экономике.

Ожидается, что Пауэлл продолжит нынешнюю политику центробанка. С декабря 2015 г. ФРС начала постепенно повышать процентные ставки, находившиеся около нуля в течение семи лет после финансового кризиса.

Последний раз ФРС повысила базовую процентную ставку 13 декабря 2017 г. – на 25 п. п. до 1,25-1,5%. 31 января 2018 г. ФРС оставила процентную ставку без изменений.

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