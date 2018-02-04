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Борис Титов встретился в Лондоне с уехавшими из России бизнесменами

Бизнес-омбудсмен и кандидат в президенты Борис Титов 3 февраля встретился в Лондоне с уехавшими из России бизнесменами, сообщает The Bell со ссылкой на участников встречи. Мероприятие проходило в центре российской культуры «Пушкинский дом» и длилось почти четыре часа.

На встречу пришло около 40 человек, в том числе основатель «Евросети» Евгений Чичваркин, сооснователь компании Mr. Doors Максим Валецкий, бывший владелец банка «Траст» Илья Юров, совладелец холдинга «Марта» Георгий Трефилов, бывший вице-президент «Роснефти» Анатолий Локтионов и совладелец лондонских ресторанов Global Craftsmen Group Роман Зельман, брат ресторатора Михаила Зельмана.

Титов предложил собравшимся вернуться в Россию, рассказал The Bell Максим Валецкий. «Титов много говорил о том, что многие здесь сидят из-за дел, которые давно никому не нужны. Это такая легальная невесомость – дело не закрыли, но приостановили. Титов утверждает, что у его аппарата есть механизмы, которые позволяют такие проблемы решать. Это многим было интересно», – сказал Валецкий. По его словам, после встречи некоторые бизнесмены разговаривали с Титовым в индивидуальном порядке.

На этой неделе в Госдуму был внесен законопроект с условиями новой амнистии выведенного из России капитала. Для бизнеса эта амнистия может оказаться даже выгоднее прошлой. Она продлится год – с 1 марта 2018 г. по 28 февраля 2019 г.

Как и во время амнистии 2015-2016 гг., ни возвращать капитал в Россию, ни платить налог с него не придется – достаточно лишь сообщить о нем налоговикам. Но в отличие от прошлой амнистии задекларировать можно будет не только открытые, но и закрытые до 1 марта банковские счета. Это означает, что по ним нельзя будет привлечь ни к налоговой, ни к валютной ответственности.