Извращения возвращения олигархов

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«Дорогой Иосиф Виссарионович, я получил открытку от писателя Ивана Алексеевича Бунина, из неоккупированной Франции. Он пишет, что положение его ужасно, он голодает и просит помощи... Дорогой Иосиф Виссарионович, обращаюсь к Вам с важным вопросом, волнующим многих советских писателей, – мог бы я ответить Бунину на его открытку, подав ему надежду на то, что возможно его возвращение на Родину?»

Это из письма Алексея Толстого, который сам вернулся на родину в 1923 г. и стал успешным «красным графом», Сталину от 17 июня 1941 г. А после войны агитировать невозвращенцев за Советскую власть ездил Константин Симонов – встречался с Иваном Буниным, ходили слухи, что ставилась задача и по шахматисту Александру Алехину. Существует красивая легенда: Валентина Серова, как только Симонов куда-нибудь отлучался, шептала Бунину: «Ни в коем случае не соглашайтесь».

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