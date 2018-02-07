Мнения / Детали / Цитата недели
Статья опубликована в № 4503 от 07.02.2018 под заголовком: Цитата недели

Кто тут главный по амнистии

Санкцию на возвращение олигархов в Россию дают силовики, а не бизнес-омбудсмен
Позиция может быть сформулирована только с учетом точки зрения правоохранительных органов, собственно по линии которых и имеются вопросы к этим гражданам.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Борис Титов, миноритарный кандидат в президенты от Кремля (раз он в Кремле работает), зазвал на встречу российских граждан – предпринимателей, которые в Лондоне живут, потому что их в России и посадить могут, и обсуждал с ними их амнистию. А Владимир Путин, старший кандидат от Кремля, на встрече с доверенными лицами отвечал программисту-русофилу Игорю Ашманову о тех, кто сидит в Лондоне и Калифорнии и, прочитав санкционные списки, поперхнулся кофе, так: «Все в дом!»

Тенденция, однако? Участник лондонской встречи цитирует Титова: есть-де «легальная невесомость» – ах, какой волшебный термин! – дела, которые приостановили, но не закрыли, и он, Титов, мог бы содействовать их закрытию. На эту похвальбу, а иначе я предложение Титова назвать не могу, и отозвался Дмитрий Песков: с учетом точки зрения правоохранительных органов!

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