От редакции
Статья опубликована в № 4517 от 28.02.2018 под заголовком: Плохой рассказ про кокаин

Плохой рассказ про кокаин

Неумение работать с неприятной информацией делает официальную версию истории малоубедительной
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Запоздавшие и не всегда последовательные объяснения истории обнаружения кокаина в школе при российском посольстве в Аргентине демонстрируют растерянность российских официальных представителей, не привыкших к работе с неприятной для них информацией.

То, что мы знаем о произошедшем, свидетельствует, что у российских властей была возможность представить инцидент как успешную совместную операцию российских и аргентинских спецслужб: как говорят представители МИДа, чемоданы с кокаином были обнаружены в комплексе посольства еще в декабре 2016 г. во время инвентаризации, посольство сразу сообщило о них местным спецслужбам, известило об инциденте МИД и с его ведома активно сотрудничало с аргентинскими властями. Содействие посольства и российского ФСБ подтвердила и министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич.

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