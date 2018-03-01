Сирия снова беспокоит
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Торжественный финал войны в Сирии, который обозначало декабрьское объявление (правда, уже третье) Владимира Путина о возвращении российской группировки домой с победой, не состоялся. И, как видно из февральского опроса ВЦИОМа, новый виток напряженности не остался незамеченным.
Несмотря на то что далеко не все важные операции и потери среди россиян (операция в Африне, гибель пилота Су-25 Романа Филипова, гибель бойцов ЧВК «Вагнер», наступление на Восточную Гуту) получили равное освещение в эфире федерального ТВ – гибель то ли пяти, то ли сотни бойцов «Вагнера» была почти полностью проигнорирована, – за последние пять месяцев доля тех, кто отметил заметное ухудшение ситуации в Сирии, выросла вдвое: с 8 до 17%. Одновременно существенно сократилась доля тех, кто видит признаки постепенного улучшения, – с рекордных 58% в сентябре 2017 г. до 38% в феврале 2018 г. Каждый пятый респондент ВЦИОМа затруднился ответить на вопрос, в каком направлении развивается ситуация, и этот показатель близок к максимуму за последние два года.
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