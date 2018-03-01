Мнения / Детали / Человек недели
Статья опубликована в № 4518 от 01.03.2018 под заголовком: Человек недели: Си Цзиньпин

Си на пути к абсолюту

Отказ от сменяемости власти в Китае должен дать ответ на вопрос о запасе прочности автократии
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Из Китая пришли важные новости: незыблемое прежде правило сменяемости власти каждые 10 лет перестанет действовать. Китаисты предупреждали, что так будет, теперь начались легальные процедуры. Это, по всей видимости, означает, что авторитарный китайский режим станет автократическим: власть председателя КНР Си Цзиньпина формально не будет ничем ограничена.

Си шел к этому с самого начала своего правления, надо сказать. Недаром он из плеяды так называемых принцев, детей главных китайских чиновников: его отец – Си Чжунсюнь – был губернатором провинции Гуандун и затем высокопоставленным партийным функционером.

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