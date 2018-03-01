Статья опубликована в № 4518 от 01.03.2018 под заголовком: Человек недели: Си Цзиньпин
Си на пути к абсолюту
Отказ от сменяемости власти в Китае должен дать ответ на вопрос о запасе прочности автократии
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Си Цзиньпин – человек недели
Reuters
Из Китая пришли важные новости: незыблемое прежде правило сменяемости власти каждые 10 лет перестанет действовать. Китаисты предупреждали, что так будет, теперь начались легальные процедуры. Это, по всей видимости, означает, что авторитарный китайский режим станет автократическим: власть председателя КНР Си Цзиньпина формально не будет ничем ограничена.
Си шел к этому с самого начала своего правления, надо сказать. Недаром он из плеяды так называемых принцев, детей главных китайских чиновников: его отец – Си Чжунсюнь – был губернатором провинции Гуандун и затем высокопоставленным партийным функционером.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам с любых устройств
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}