К какой войне готовится Владимир Путин
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Ракетная презентация Владимира Путина во время оглашения послания Федеральному собранию в четверг упоминала технику, о которой так или иначе было что-то известно и ранее. Например, в узких кругах авиаспоттеров в общем-то было известно о «Кинжале» – аэробаллистической ракете на истребителе МиГ-31.
О контракте 2011 г. на разработку новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» сообщали открыто, были и публичные заявления о ходе реализации этой программы. Испытанный еще в 2004 г. гиперзвуковой планирующий блок комплекса «Авангард» тоже не раз засветился, в том числе и в СМИ, и под этим самым именем. Не стал сюрпризом и показ листа презентации с характеристиками изделия по теме «Статус-6» – глубоководного автономного аппарата с ядерной энергетической установкой. Хотя изображение новой наземной лазерной установки появилось впервые, информация о таких разработках открыто обсуждалась и ранее.
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