Почему россияне не верят в победу над коррупцией

Уровень коррупции в России в последние годы в глазах большинства простых граждан повысился, причем все меньше людей верят в возможность успешной борьбы с мздоимством. Это следствие выхода из послекрымской эйфории и расследований общественных активистов

Во вторник на встрече с представителями общественности Дагестана Владимир Путин заявил, что коррупция характерна не только для этой северокавказской республики. «И на севере, и на востоке у нас такие события происходят, к сожалению, или на юге – где угодно», – посетовал президент. Путин рассчитывает, что ситуация изменится после прихода в Дагестан нового руководства, не связанного «ненужными обязательствами» в республике.

Однако такие методы едва ли универсальны, к тому же большинство граждан скептически оценивают результаты прошлых антикоррупционных кампаний, следует из опубликованного в среду опроса фонда «Общественное мнение». Уровень коррупции в России сейчас высокий, считают 75% опрошенных (в конце 2014 г. так думали 66%), только каждый шестой назвал его низким (в 2014 г. – каждый пятый). Динамика тоже не радует: в конце 2014 г. 22% опрошенных считали, что уровень мздоимства растет – сейчас таких уже 38%. Доля тех, кто видит признаки сокращения масштабов коррупции, за это время мало выросла – с 12 до 15%, для 50% опрошенных в 2014 г. и 35% в 2018 г. ее уровень не изменился.

Перспективы борьбы с коррупцией противоречивы. С одной стороны, пять лет назад больше половины россиян не надеялись на изменения к лучшему (оптимистов было 22%), сейчас пессимистов стало несколько меньше – 45%, а оптимистов – больше, 37%. Но на полное искоренение мздоимства россияне не надеются. В 2012 г. не веривших и веривших в ее ликвидацию было почти поровну: 45 и 40% соответственно, а в 2018 г. – уже 56 и 36%. Государство хочет, но не может бороться с коррупцией – это самое популярное объяснение таких результатов (31%), правда, почти столько же (29%) уверено в обратном – что возможность-то есть, но нет желания. Каждый седьмой отказывает властям и в возможности, и в желании справиться с коррупцией.

Результаты опроса показывают, что представления россиян об уровне коррупции и успехах борьбы с ней зависят не столько от реальных действий, сколько от отношения к власти, считает гендиректор «Трансперенси-интернешнл Россия» Антон Поминов. Люди не заметили принятия антикоррупционных новелл в 2010–2012 гг., зато после Крыма поверили, что власть в целом стала работать лучше. Когда эйфория прошла, люди ощутили, что ситуация мало изменилась. Громкие показательные процессы против министров и губернаторов порождают у части обывателей надежду на частные успехи в борьбе с коррупцией, но жизненный опыт подсказывает им, что глобальной победы ждать не стоит.