Мнения / Детали / Компания недели
Статья опубликована в № 4529 от 20.03.2018 под заголовком: Компания недели: «Донской табак»

Как «Донской табак» стал японским

Последний российский независимый производитель сигарет куплен мировым табачным гигантом Japan Tobacco
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Один из мировых табачных гигантов – Japan Tobacco Inc. 16 марта объявил о покупке последнего российского независимого производителя сигарет «Донской табак». Рынок давно поделен между транснациональными компаниями: кроме Japan Tobacco это Philip Morris и British American Tobacco. Японская корпорация готова заплатить за 6,7% российского рынка сигарет – именно столько у «Донского табака», по данным Nielsen, – почти $1,8 млрд, включая около $170 млн долга. Это одна из крупнейших сделок в истории российского табачного рынка.

«Донской табак» до сих пор оставался жемчужиной бизнес-империи ростовского бизнесмена греческого происхождения Ивана Саввиди – группы «Агроком». В нее также входят один из крупнейших в мире производителей пищевой упаковки «Атлантис-пак» и заметный на юге производитель колбас «Тавр». На развитии этих проектов, а также девелопменте (Саввиди достраивает в Ростове-на-Дону 5-звездочный отель Hyatt) пообещал сконцентрироваться гендиректор «Агрокома» Сергей Сапотницкий после закрытия сделки. При этом Сапотницкий подчеркнул, что решение взвешенное и продуманное: с учетом обстоятельств, сложившихся на рынке, – падения продаж, ужесточения регулирования и акцизной политики, роста теневой составляющей – стало очевидно, что возможности для развития предприятия год от года сокращаются. Здесь он не лукавит: продажи сигарет последние лет восемь неуклонно снижаются, как и их легальное производство, рынок же нелегальной продукции растет как на дрожжах – двукратное увеличение в 2017 г., по данным Nielsen. Особенно остра проблема на юге. Государство продолжает закручивать гайки: закрытая выкладка в магазинах, запрет на рекламу и курение в общественных местах. Чиновники не первый год грозят ввести обезличенную упаковку... Саввиди давно собирался продать компанию – он понимал, что своими силами уже не сможет развивать этот бизнес, замечает один из его знакомых.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам с любых устройств
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике