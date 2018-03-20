Как «Донской табак» стал японским

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Валерий Матыцин / ТАСС

Один из мировых табачных гигантов – Japan Tobacco Inc. 16 марта объявил о покупке последнего российского независимого производителя сигарет «Донской табак». Рынок давно поделен между транснациональными компаниями: кроме Japan Tobacco это Philip Morris и British American Tobacco. Японская корпорация готова заплатить за 6,7% российского рынка сигарет – именно столько у «Донского табака», по данным Nielsen, – почти $1,8 млрд, включая около $170 млн долга. Это одна из крупнейших сделок в истории российского табачного рынка.

«Донской табак» до сих пор оставался жемчужиной бизнес-империи ростовского бизнесмена греческого происхождения Ивана Саввиди – группы «Агроком». В нее также входят один из крупнейших в мире производителей пищевой упаковки «Атлантис-пак» и заметный на юге производитель колбас «Тавр». На развитии этих проектов, а также девелопменте (Саввиди достраивает в Ростове-на-Дону 5-звездочный отель Hyatt) пообещал сконцентрироваться гендиректор «Агрокома» Сергей Сапотницкий после закрытия сделки. При этом Сапотницкий подчеркнул, что решение взвешенное и продуманное: с учетом обстоятельств, сложившихся на рынке, – падения продаж, ужесточения регулирования и акцизной политики, роста теневой составляющей – стало очевидно, что возможности для развития предприятия год от года сокращаются. Здесь он не лукавит: продажи сигарет последние лет восемь неуклонно снижаются, как и их легальное производство, рынок же нелегальной продукции растет как на дрожжах – двукратное увеличение в 2017 г., по данным Nielsen. Особенно остра проблема на юге. Государство продолжает закручивать гайки: закрытая выкладка в магазинах, запрет на рекламу и курение в общественных местах. Чиновники не первый год грозят ввести обезличенную упаковку... Саввиди давно собирался продать компанию – он понимал, что своими силами уже не сможет развивать этот бизнес, замечает один из его знакомых.

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