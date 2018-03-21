Как устроена логистика большинства

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













За вычетом вбросов получается, что доля поддержавших Путина несколько меньше половины населения Андрей Гордеев / Ведомости

Основной показатель, который позволяет оценивать результаты прошедшего в воскресенье в России плебисцита, – процент граждан, который проголосовал за Владимира Путина. Плебисцит отличается от выборов: в бюллетене нет никаких реальных конкурентов действующего правителя, а в российских условиях отсутствует даже вариант проголосовать «против всех». Поэтому единственное значение имеет вопрос, желает ли население выразить плебисцитарному президенту единодушную поддержку – аккламацию.

Именно поэтому главной целью Кремля на этих выборах была доля голосов от числа всех избирателей, а вовсе не победа Путина над Павлом Грудининым. Это напрямую признавалось в рекомендациях по мобилизации от кремлевских технологов: «Если на выборы пришло, к примеру, 30% избирателей, то формально такая власть законна. Но велика ли степень ее поддержки?» Задача административного аппарата состояла в том, чтобы добиться 50% голосов за Путина от всего населения (отсюда знаменитая формула 70 х 70%) и тем самым одновременно взять символический порог (получить реальное большинство), получить наибольшее число голосов в электоральной истории Путина и превзойти результат Дмитрия Медведева, который получил 49% в 2008 г.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам с любых устройств

Свежий номер в разделе «Газета»

Возможность комментировать статьи

Общее избранное на всех устройствах

Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями Подарки для годовых подписчиков {{gift}}