Как устроена логистика большинства
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Основной показатель, который позволяет оценивать результаты прошедшего в воскресенье в России плебисцита, – процент граждан, который проголосовал за Владимира Путина. Плебисцит отличается от выборов: в бюллетене нет никаких реальных конкурентов действующего правителя, а в российских условиях отсутствует даже вариант проголосовать «против всех». Поэтому единственное значение имеет вопрос, желает ли население выразить плебисцитарному президенту единодушную поддержку – аккламацию.
Именно поэтому главной целью Кремля на этих выборах была доля голосов от числа всех избирателей, а вовсе не победа Путина над Павлом Грудининым. Это напрямую признавалось в рекомендациях по мобилизации от кремлевских технологов: «Если на выборы пришло, к примеру, 30% избирателей, то формально такая власть законна. Но велика ли степень ее поддержки?» Задача административного аппарата состояла в том, чтобы добиться 50% голосов за Путина от всего населения (отсюда знаменитая формула 70 х 70%) и тем самым одновременно взять символический порог (получить реальное большинство), получить наибольшее число голосов в электоральной истории Путина и превзойти результат Дмитрия Медведева, который получил 49% в 2008 г.
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