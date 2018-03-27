17 двойников, которые испортили ЦИК выборы
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Журналисты агентства Reuters Мария Цветкова и Полина Никольская, лично убедившиеся в возможности неоднократного голосования по системе «Мобильный избиратель» и сфотографировавшие 17 человек, голосовавших на разных избирательных участках в городе Усть-Джегуте, вызвали бурю негодования в Центральной избирательной комиссии. Зампред комиссии Николай Булаев заявил, что журналисты как минимум солгали, а может, даже и нарушили закон – в общем, следствие разберется. Председатель ЦИК Элла Памфилова посоветовала журналистам «поехать в вашу страну, поснимать там выборы в каких-нибудь глубинках, а потом сравнить вашу систему, закрытую и непрозрачную, с нашей системой». В ответ на слова журналистов, что вообще-то они граждане России, Памфилова заявила, что «неважно, разные могут быть мнения».
Услышав о себе много нового и интересного («вот у вас в Штатах когда начинают анализировать наши эксперты – там найти ничего невозможно»), журналисты, однако, так и не получили ответа на простой вопрос: почему оказалось возможным повторное голосование по системе «Мобильный избиратель»?
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