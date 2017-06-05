Центризбирком добавит выборам свободы

Председатель ЦИК Элла Памфилова надеется сделать выборы еще более легитимными Евгений Разумный / Ведомости

Новым исполнительным директором Фонда свободных выборов (учредителями этой НКО являются Центризбирком, МГЮА и Институт социально-политических исследований РАН) назначен Роман Смирнов, об этом он сам сообщил, выступая в воскресенье на круглом столе «Новые тенденции политической юриспруденции». Смирнов также остается президентом Ассоциации политических юристов и членом Российской ассоциации политических консультантов (РАПК, в нее входят представители нового кремлевского фонда ЭИСИ политологи Андрей Колядин и Глеб Кузнецов. – «Ведомости»), но новая команда фонда будет исповедовать принцип равноудаленности по отношению ко всем структурам, обещает он. «У нас нет врагов или очень близких друзей», – сказал Смирнов, объявив о новых задачах фонда: он должен стать нейтральной коммуникационной площадкой, работа которой позволит повысить прозрачность, легитимность и легальность выборов, поднять уровень доверия к ним. В сентябре пройдут 262 избирательные кампании разного уровня, в 2018 г. предстоят выборы президента, общемировую практику российские защитники свободных выборов тоже не намерены упускать из виду.

В ЦИК «Ведомостям» подтвердили, что Смирнов назначен исполнительным директором фонда.

«В контакте» с Путиным Традиционная прямая линия с Владимиром Путиным состоится 15 июня, сообщила пресс-служба Кремля. Вопросы президенту принимают по телефону, через сайт, а также в официальных группах в соцсетях «В контакте»и «Одноклассники».

Фонд свободных выборов был создан еще в бытность председателем ЦИК Александра Вешнякова для осуществления проектов, «способствующих становлению гражданского общества, развитию институтов представительной демократии, основанных на периодически проводимых выборах, прозрачности избирательного процесса, проведении выборов квалифицированным персоналом», следует из ее устава. Самым известным проектом фонда на протяжении многих лет оставалась «Горячая линия» для связи с избирателями в день голосования, которая, в отличие от оппозиционных ресурсов, практически не фиксировала нарушений.

«В 2007 г. под эгидой фонда был организован координационный совет неправительственных организаций по защите избирательных прав граждан – это была первая организация, созданная по инициативе государства, чтобы противостоять информационному влиянию «Голоса», на его заседании даже присутствовал возглавлявший тогда ЦИК Владимир Чуров», – вспоминает руководитель Межрегионального объединения избирателей Андрей Бузин. Финансирование фонда в таком формате прекратилось в 2016 г., после того как ЦИК возглавила Элла Памфилова, знает он.

Смирнов сказал, что получил предложение работать в фонде от Памфиловой на ее встрече с членами правления РАПК в конце апреля. Новая команда фонда займется не только мониторингом ситуации в день голосования, но и отслеживанием всех стадий избирательного процесса, причем с участием самих кандидатов.

Поскольку Фонд свободных выборов всегда ведет себя так же, как и ЦИК, можно рассчитывать, что произошедшие изменения принесут пользу избирателям, рассуждает Бузин. Задача остается все той же – это легитимизация выборов, констатирует политолог Михаил Виноградов. При этом ЦИК пытается повысить качество такой работы, привлекая к ней людей, технологически грамотных. Вопрос в том, является ли в принципе активность таких спикеров серьезным фактором, повышающим доверие к выборам: практика показывает, что в большей степени это зависит от эмоций, возникающих в ходе самой кампании, констатирует эксперт.