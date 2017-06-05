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Статья опубликована в № 4335 от 05.06.2017 под заголовком: Программа без кандидата

Программа без кандидата

Реформы, предложенные ЦСР, слишком многое меняют для нынешней власти
Константин Сонин

Экономическая программа, подготовленная Центром стратегических разработок (ЦСР) под руководством Алексея Кудрина, осмысленна во всем, кроме одного. В ней четко обозначены основные проблемы российской экономики, отвергнуты ложные, пусть и по-своему привлекательные решения, правильно расставлены приоритеты и предложены реальные пути для исправления ситуации. Странно то, что этот документ, описывающий альтернативу нынешнему курсу, предлагается в качестве программы тому самому кандидату в президенты, который проводит этот самый нынешний курс.

Можно сказать другими словами. В одних странах в выборах участвует несколько кандидатов с разными (или одинаковыми) программами и граждане выбирают одного из них президентом. А у нас в выборах участвует один реальный кандидат, зато он перед этим выбирает из нескольких разных программ. Казалось бы, какая разница, если в итоге выбрана одна и та же программа? Какая разница, новый президент будет ее осуществлять или тот же самый? А разница есть, и разница немалая.

В программе ЦСР предлагается существенное изменение нынешнего курса. Снижение военных расходов и расходов на безопасность, повышение расходов на здравоохранение и науку, масштабные инфраструктурные инвестиции, реальная приватизация, упор на создание благоприятной атмосферы для бизнеса – это не радикальная смена курса, но тем не менее смена. Это означает – при практическом воплощении – не просто замену премьер-министра и ключевых министров, но и смещение центра тяжести при принятии решений в сторону экономических и социальных министерств, уменьшение роли военных и силовиков, пересмотр роли некоторых госкомпаний.

Такие трансформации происходят легче, когда на выборах побеждает новый кандидат – сам факт победы нового кандидата является мандатом на серьезные изменения. Это гораздо реже происходит в ситуации, когда по итогам выборов президент не меняется. Сам факт переизбрания говорит о том, что граждан устраивает то, что было раньше. Тем более если выборы фиктивные (когда голоса считаются нечестно) или полуфиктивные (например, когда голоса считаются честно, но серьезным оппонентам не дали участвовать) – такие выборы никак не могут дать никакого «мандата на изменения», и изменений курса, даже нерадикальных, за ними не последует.

Экономическая программа ЦСР – Кудрина – первая за много лет подробно разработанная и реалистичная программа смены курса без потрясений и революций. Если бы только она была программой оппозиционного кандидата...

Автор – профессор Чикагского университета и НИУ «Высшая школа экономики»

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