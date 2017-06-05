Программа без кандидата

Экономическая программа, подготовленная Центром стратегических разработок (ЦСР) под руководством Алексея Кудрина, осмысленна во всем, кроме одного. В ней четко обозначены основные проблемы российской экономики, отвергнуты ложные, пусть и по-своему привлекательные решения, правильно расставлены приоритеты и предложены реальные пути для исправления ситуации. Странно то, что этот документ, описывающий альтернативу нынешнему курсу, предлагается в качестве программы тому самому кандидату в президенты, который проводит этот самый нынешний курс.

Можно сказать другими словами. В одних странах в выборах участвует несколько кандидатов с разными (или одинаковыми) программами и граждане выбирают одного из них президентом. А у нас в выборах участвует один реальный кандидат, зато он перед этим выбирает из нескольких разных программ. Казалось бы, какая разница, если в итоге выбрана одна и та же программа? Какая разница, новый президент будет ее осуществлять или тот же самый? А разница есть, и разница немалая.

В программе ЦСР предлагается существенное изменение нынешнего курса. Снижение военных расходов и расходов на безопасность, повышение расходов на здравоохранение и науку, масштабные инфраструктурные инвестиции, реальная приватизация, упор на создание благоприятной атмосферы для бизнеса – это не радикальная смена курса, но тем не менее смена. Это означает – при практическом воплощении – не просто замену премьер-министра и ключевых министров, но и смещение центра тяжести при принятии решений в сторону экономических и социальных министерств, уменьшение роли военных и силовиков, пересмотр роли некоторых госкомпаний.

Такие трансформации происходят легче, когда на выборах побеждает новый кандидат – сам факт победы нового кандидата является мандатом на серьезные изменения. Это гораздо реже происходит в ситуации, когда по итогам выборов президент не меняется. Сам факт переизбрания говорит о том, что граждан устраивает то, что было раньше. Тем более если выборы фиктивные (когда голоса считаются нечестно) или полуфиктивные (например, когда голоса считаются честно, но серьезным оппонентам не дали участвовать) – такие выборы никак не могут дать никакого «мандата на изменения», и изменений курса, даже нерадикальных, за ними не последует.

Экономическая программа ЦСР – Кудрина – первая за много лет подробно разработанная и реалистичная программа смены курса без потрясений и революций. Если бы только она была программой оппозиционного кандидата...

Автор – профессор Чикагского университета и НИУ «Высшая школа экономики»