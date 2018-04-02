Нет, Россия не одурела
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Замечательный литератор и публицист Юрий Карякин останется, увы, в истории нашей страны одной лишь фразой, внезапно вырвавшейся у него почти четверть века назад: «Россия, ты одурела». Сказано это было по поводу неожиданного успеха Владимира Жириновского на парламентских выборах в декабре 1993 г. (ЛДПР получила 23% голосов – больше, чем любая другая партия). Но подвести итог «одурения» лучше уже сейчас, после президентских выборов, не дожидаясь точной даты 25-летнего юбилея.
Дело в том, что Россия тогда вовсе не одурела. На самом деле Карякин подметил и очень эмоционально зафиксировал начало процесса длительной трансформации тех правил политической игры, которые сложились в XIX в. и казались тогда многим из нас незыблемыми. А некоторые политики по сей день не понимают, что происходит, и это, в частности, привело их к провалу на выборах «18 мартобря».
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