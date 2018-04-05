От редакции
Статья опубликована в № 4541 от 05.04.2018 под заголовком: Техническая конкуренция

3% остаточной конкуренции

Доля неконкурентных закупок у госкомпаний растет, несмотря на все реформы системы
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По итогам 2017 г. Минфин отнес к неконкурентным 96,4% закупок госкомпаний и госпредприятий по 223-ФЗ, за год их доля, по оценке ведомства, выросла на 1,4 п. п. Звучит угрожающе, но на деле эта информация скорее техническая и не дает четкого понимания того, насколько работоспособна и экономически эффективна система закупок в целом.

Во-первых, не всегда процедура закупки, формально конкурентная, конкурентна на самом деле. Ее можно сделать неконкурентной, вписав, например, в тендер на подшипники такую марку стали, которая есть только у одного поставщика: формально процедура закупки конкурентная, на деле – фикция. Иногда единственный поставщик – это вынужденная мера: если нужен лицензионный продукт Microsoft, то его покупают у Microsoft – но формально этот вид закупки для Минфина неконкурентен. Или сбор предложений от потенциальных поставщиков – формально это неконкурентная процедура, но на деле 10 компаний присылают предложения на конкретные условия закупки, из них заказчик выбирает нужное.

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