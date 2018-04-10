Ядовитая Россия

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Россия в представлении большей части мирового сообщества стала ядовитой. Не токсичной – есть такое слово, оно употребляется в финансовых и политических текстах, обозначает что-то высокорискованное, опасное, к чему не стоит иметь отношения, – нет: именно ядовитой.

Запад выстраивает смысловые ряды: с одной стороны, атаки на бывших российских граждан в Великобритании – с применением ядовитых веществ; с другой – отравление мирного и не очень населения в Сирии. И за теми и за другими происшествиями лидеры Запада, да, кажется, уже и общественность, усматривают «руку Москвы». То есть, даже когда речь идет о «животном Асаде», когда в его сторону направляются обвинения в применении ядов против собственного народа, вина в этом усматривается российская – раз уж Россия безоговорочно и последовательно поддерживает тот самый режим.