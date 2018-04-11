Как работают лоббисты

Политолог Сергей Костяев о том, как устроен американский рынок лоббизма и что из его опыта может позаимствовать Россия

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Российское законодательство о лоббизме могло бы учесть проблемные места американской практики Ведомости

Скандальное пребывание вице-премьера Сергея Приходько на яхте бизнесмена Олега Дерипаски и отсутствие официального осуждения ставит резонный вопрос: что ожидало бы его героев на Западе? Какие правовые нормы в развитых странах не позволяют закрывать глаза на «социальный лоббизм» – предоставление услуг личного характера? В России закона о лоббизме нет, а вот в США лоббизм узаконен, и это весьма полезные законы, поскольку они строго ограничивают набор дозволенных действий.

В России, если компания считает полезным для себя появление каких-то правовых актов, ей приходится просить о содействии депутатов или чиновников (бескорыстно или нет, неизвестно) или выносить вопрос на обсуждение через бизнес-омбудсмена, союзы предпринимателей и проч. Во многих компаниях существует должность ответственного за коммуникации с органами власти, часто на такие должности берут людей, имеющих опыт госслужбы или депутатства. Например, Валерий Драганов успел поработать в правительстве, избраться депутатом Госдумы, потом был вице-президентом «Русала» по связям с госорганами, потом снова депутатом.