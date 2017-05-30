В Госдуме рассказали о прекращении ведомственного лоббизма

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник рассказал журналистам, что в нижней палате парламента стало меньше ведомственного лоббизма Андрей Гордеев / Ведомости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник рассказал журналистам, что в нижней палате парламента стало меньше ведомственного лоббизма. За избирательное право, законопроекты об общих принципах местного самоуправления отвечает блок управления внутренней политики администрации президента (АП), для Думы сейчас основным партнером в администрации является Государственно-правовое управление, рассказал Володин.

Администрация президента, по словам спикера, курировала законопроект, приравнивающий встречи депутатов с избирателями на улице к митингам, последние поправки в избирательное законодательство, законопроект об отмене решения о гражданстве за терроризм и экстремизм, а также законопроект об ограничении мессенджеров. «Есть законопроекты, о которых просят мои сменщики – всего 5-6 инициатив за 8 месяцев работы, но мы одна команда, надо из этого исходить. Если мы видим, что надо что-то дорабатывать, то мы дорабатываем», - рассказал Володин, приведя в пример доработку депутатской группой законопроекта о митингах.

Собеседники «Ведомостей», близкие к администрации президента, ранее не отрицали причастность к законопроекту об отмене гражданства за терроризм и поправкам к избирательному законодательству.

По словам спикера, законопроект о мессенджерах предложило Управление внешней политики администрации. Спикер, в свою очередь, призвал министра связи Николая Никифорова подключиться к доработке законопроекта, если у ведомства есть свои замечания.

Спикер напомнил, что администрация может вносить свои инициативы через депутатов, членов Совета Федерации: «Как правило, желающие внести их есть. Чаще стали вносить через Совет Федерации». «Все законы, которые к нам приходят, мы должны доработать, чтобы они ложились на стол президенту в оптимальной готовности, чтобы за них стыдно не было», - подчеркнул спикер.

Правительственных законопроектов, которые вносятся через депутатов, по оценке спикера сейчас «минимально», как и подобных законопроектов от администрации. Володин считает, что «неофициально» внесенных инициатив от правительства сейчас в портфеле Госдумы не более 15: «Мы свели отраслевой лоббизм на «нет», это очень маленькая цифра. Доля законопроектов депутатов выросла». О том, что Ведомственный лоббизм в правительстве России недопустим и подлежит истреблению, заявил на отчете в Госдуме 19 апреля премьер-министр Дмитрий Медведев.

Согласно официальной статистике, в этом созыве в Думе находится на рассмотрении 25 законопроектов президента, 202 законопроекта от членов сенаторов, 921 депутатский законопроект и 280 законопроектов от правительства.

Спикер также рассказал, что Дума в ближайшее время обеспечит дополнительными помещениями представителей правительства – они послужат тем, кто приходит на выступления и слушания: «Это шаг навстречу правительству по организации их работы». В ближайшее время правительство также проведет первую оценку регулирующего воздействия (ОРВ) для комитета по экономической политике.

Инициативы администрации и правительства, как правило, не пиарятся так, как депутатские, замечает политолог Николай Миронов. «Депутатских законопроектов количественно больше, но они мельче по значению и среди них очень много шлака. Если отбросить все это, то получится, что инициативы администрации и правительства весомее», - считает он. Нередко инициативы администрации или правительства оформляются как депутатские, добавляет Миронов: «Например, законы Яровой». Количество инициатив не является показателем веса парламента, напоминает эксперт: «Он, как и раньше, играет подчиненную роль и самостоятельным центром силы и влияния не стал. Решения принимаются не тут. Скорее можно говорить о попытке сохранения влияния лично Володина. Он пытается влиять на повестку, что не всегда воспринимается позитивно в администрации и правительстве».

Отношение думы с другими ветвями власти изменились за последний год, отмечает политолог Дмитрий Гусев. «Дума стала работать по принципам министерств, то есть как исполнительная власть - процедуры стали сильнее инициатив», - заключает он.