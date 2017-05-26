Госдума занялась политическим планированием

В Госдуме ввели систему «политического планирования» Евгений Разумный / Ведомости

В Госдуме ввели систему «политического планирования»: каждую неделю все фракции для освещения в СМИ предоставляют информацию о планах депутатов по работе над законопроектами и в регионах, рассказал собеседник во фракции «Единая Россия» и подтвердили несколько депутатов и сотрудников думского аппарата. Эта система появилась с приходом в Госдуму нового руководства и позволяет контролировать информационную повестку депутатов, поясняет один из аппаратчиков.

По данным компании «Медиалогия», подсчитавшей по просьбе «Ведомостей» упоминаемость в СМИ лидеров фракций, зампредов палаты и председателей комитетов в 2017 г., вне конкуренции в этом рейтинге оказался председатель Думы Вячеслав Володин (см. таблицу). При этом руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев занимает лишь 23-е место, уступая трем лидерам оппозиционных фракций. Среди председателей комитетов помимо вошедших в первую десятку справоросса Анатолия Аксакова и единоросса Павла Крашенинникова отличились занявшие 13-е и 14-е места либерал-демократы Ярослав Нилов (комитет по труду) и Леонид Слуцкий (по международным делам).

Наиболее жестко политпланирование проявляется у единороссов, рассказывает другой собеседник в аппарате: некоторые из них воспринимают задание присылать график настолько буквально, что расписывают весь день, включая подъем и приемы пищи. Что делать с этим массивом информации, не очень понятно и уже появляются недовольные, загруженные бессмысленной работой, так как большинство законопроектов, проходящих сейчас через Госдуму, сложны для восприятия и неудобны для подачи в СМИ, а чего-то своего палата пока так и не генерирует, отмечает собеседник.

Собеседники в «Единой России» говорят, что особое внимание сейчас уделяется членам Общероссийского народного фронта – председателю комитета по собственности Николаю Николаеву (36-е место в рейтинге) и председателю комитета по экологии Ольге Тимофеевой (24-е место). Некоторым новая система нравится, говорит человек в «Справедливой России»: «Примерно то же самое было и раньше, но никто ничего не делал. Сейчас это спрашивают со всех фракций, особенно требовательны к единороссам, и их сильно ругают, если депутат ничего не делает». Раньше информполитика в Думе была скромнее, сейчас она активнее, согласен собеседник, близкий к руководству КПРФ. Но их фракция не хочет быть использованной вслепую и соглашается встраиваться в думские сюжеты только там, где они совпадают с интересами коммунистов, поясняет он: «Мы не собираемся рвать рубашку за чужую информационную войну, будь то война единороссов с правительством или война управления внутренней политики Кремля и нового руководства Госдумы». Зампред Думы от ЛДПР Игорь Лебедев уверяет, что у его партии «хватает своих информповодов» и ничьими услугами они не пользуются.