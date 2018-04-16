Когда война не случилась
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Угроза глобального конфликта, прямого столкновения двух ядерных держав – России и США – миновала, хотя бы временно. Нанесенный в ночь на 14 апреля удар США, Великобритании и Франции по объектам в Сирии оказался подчеркнуто демонстративным – в обход зон ответственности российских ПВО, после заблаговременного предупреждения Москвы о целях ударов, без жертв как среди военных, так и среди мирного населения. Символический акт возмездия за применение химического оружия в Сирии, о котором говорят участники западной коалиции, позволил и России, и США сохранить лицо: как минимум эта фаза активных действий закончилась вничью.
Оценки результативности нанесенных ударов разнятся. Согласно официальному заявлению Пентагона, цель операции достигнута: все 105 выпущенных ракет (85 американских, 12 французских и 8 британских) поразили три объекта, где, по данным разведки, прежде находились центры разработки, производства и хранения химического оружия. В свою очередь, российский Генштаб вместе с официальным Дамаском заявили, что по целям были выпущены 103 ракеты, из которых 71 была сбита состоящими на вооружении Сирии советскими системами ПВО. Все стороны сообщили, что, по предварительным данным, в результате ракетных ударов никто не погиб. Второго удара не будет, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.
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