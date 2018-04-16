Кора дуба и другие скрепы

Минфин США 6 апреля объявил санкции против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников и 15 связанных с ними компаний, запретив американским резидентам вести дела с лицами из черного списка. В ответ депутаты Госдумы не придумали ничего новее и оригинальнее, как запретить ввоз лекарств и продуктов из США, а также из стран, поддержавших американские санкции против российских компаний и бизнесменов. И правда, имея за плечами опыт 2014 г., зачем изобретать велосипед? Французский бри, итальянский пармезан, испанский хамон, норвежский лосось, польские яблоки и голландские груши мы уже запретили – в ответ на санкции западных стран из-за присоединения Россией Крыма. Чего проще продолжить список – теперь под запрет могут попасть медицинские препараты, в том числе используемые при лечении онкологических заболеваний и в комплексной терапии при лечении тяжелых наследственных заболеваний; а еще для полноты списка сельскохозяйственные продукты, алкоголь, сигареты. И вообще любые другие иностранные товары, если потребуется.

И чего не запретить-то?! Мы в России ведь всю жизнь только травами да настойками на их основе и спасаемся. От боли в горле – отвар календулы или ромашки, чтобы взбодриться – настойка женьшеня хороша, от стресса – мелиссы. Вот и вице-спикер Госдумы Петр Толстой рекомендует переходить на народные средства – очень, говорит, помогают. Вот настойка боярышника, по словам депутата, весьма полезная вещь: снимает возбуждение нервной системы, помогает уснуть, расслабляет стенки сосудов, снижает давление, снимает спазмы коронарных артерий, благотворно влияет на работу вегетативной нервной системы, сказано в описании препарата. Знающие люди уверяют, что диапазон применения настойки боярышника куда шире, чем представляется официальной медициной. Его и на стол поставить не стыдно, если уж ситуация совсем безвыходная.

Но все же кора дуба по своим лечебным свойствам ни в какое сравнение с боярышником не идет – тут депутат прав. Кора дуба (в виде отваров) показана при лечении различных заболеваний ротовой полости и гортани, кожных воспалений. Она способствует заживлению ожогов, эффективна в борьбе с потливостью, спасает при обморожениях, помогает в лечении некоторых женских заболеваний. Также отвар коры дуба помогает улучшить цвет и состояние волос. Наконец, что немаловажно, помогает справиться с диареей (правда, в особо тяжелых случаях требуется увеличить курс лечения и дозировку, советуют знатоки народной медицины).

А как кстати в начале апреля депутаты приняли закон, позволяющий россиянам свободно собирать валежник для собственных нужд! Теперь будем на дубовые-то веточки внимания больше обращать. Если президент одобрит документ в его нынешнем виде, а правительство утвердит списки «опасных» лекарств и продуктов, чтобы обезопасить народ по максимуму, то простым смертным ни на что больше и не хватит. Реальные доходы россиян падают четвертый год подряд, по данным Росстата, а опыт продовольственных антисанкций показывает, что уже на следующий день ценники перепишут не только на товары, попавшие под запрет, но и на «аналогичные» отечественные.

Депутату Толстому же только и остается, что пожелать крепкого здоровья. Потому что не дай бог заболеть – придется же доставать из закромов и давиться вражескими таблетками, запивая их Jim Beam или на худой конец закусывая Black Angus.