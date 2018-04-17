Куда ударили ракеты

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Цифра недели: 105 крылатых ракет запустили США и их союзники по Сирии

Из 105 крылатых ракет четырех различных типов, которые США, Франция и Великобритания запустили в субботу по трем целям, связанным с сирийской химической программой, все, по заявлению американских генералов, попали в цель. Так ли оно на самом деле – чтобы судить об этом, нужна дополнительная первичная информация, но, скорее всего, почти так оно и было. Речь идет об ударе огромной силы даже для гораздо большего числа целей. Для сравнения: Россия за все 2,5 года участия в конфликте использовала лишь немногим больше аналогичных крылатых ракет. Возможно, сирийским ПВО и удалось сколько-то ракет сбить (по версии США – почти все пуски ПВО Сирии произошли уже после того, как цели были поражены), но едва ли речь идет о полном отражении налетов на несколько аэродромов, которые США и не заявлялись в качестве целей. Скорее всего, «полное отражение» таких налетов эквивалентно отсутствию факта налета.

Но это не означает, что к американской версии нет вопросов. Самое странное в ней то, что 76 из 105 – общего числа крылатых ракет (и из 85 собственно американских ракет, т. е. почти все) пришлись на одну цель – комплекс Центра научных исследований и разработок Сирии в Барзе. Стоимость только ракет для такого удара составляет порядка $80 млн. Датированный 13 марта протокол очередной сессии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщает: «22 ноября 2017 г. был завершен второй раунд проверок на объектах Барз и Джамрайа Центра научных исследований и разработок Сирии. В феврале этого года образцы были отправлены в две лаборатории для анализа. Результаты инспекции были опубликованы 28 февраля». Было отмечено, что «группа инспекторов не наблюдала каких-либо действий, не соответствующих обязательствам по Конвенции», т. е. не обнаружила там каких-либо свидетельств о работах над химическим оружием. Сами же инспекции проводились на основании решения исполнительного совета ОЗХО от 11 ноября 2016 г., которым предусматривались регулярные инспекции этих объектов дважды в год. Никакой информации о том, что сирийские власти чинили препятствия инспекциям этих объектов, обнаружить не удалось. В этом же протоколе указывается, что Барз и Джамрайа – это два последних еще не уничтоженных объекта сирийской химической программы и ОЗХО обещает оказать помощь Сирии в ближайшие два месяца в поиске подрядчика для их ликвидации.