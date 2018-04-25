Чем «правильная» революция отличается от «неправильной»

Серж Саргсян – человек недели Hrant Khachatryan / PAN Photo via AP

В понедельник, комментируя захлестнувшие Армению многотысячные протесты против назначения премьером бывшего президента Сержа Саргсяна, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не намерен вмешиваться в ситуацию и лишь внимательно наблюдает за событиями в «очень важной для нас стране». Через несколько часов, когда Саргсян подал в отставку, оказалось, что Россия, может, и не вмешивается, но горячо приветствует свержение армянским народом своего законного руководителя (согласно поправленной три года назад конституции, реальным главой Армении является премьер, а президент исполняет в основном представительские функции).

Одной из первых это чувство всеобщего ликования выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова, написавшая в пока еще не заблокированном Facebook: «Народ, который имеет силу даже в самые сложные моменты своей истории не разъединяться и сохранять уважение друг к другу, несмотря на категорические разногласия, – великий народ. Армения, Россия всегда с тобой!» Чуть позже выяснилось, что армяне объединили не только свой народ, но заодно и российский – настолько единодушным оказалось у нас одобрение происходящих в Ереване событий. Хотя, понятное дело, радовался при этом каждый своему – как говорится, в меру своей испорченности текущей российской политикой.

Так, представители внесистемной оппозиции, естественно, хвалили мужественных армян за выступление против узурпации власти, напоминали, что Саргсян пытался повторить трюк Владимира Путина – 2008, и делали логичный вывод, что «люди на улицах – это единственное, что работает: люди выходят – Путины уходят». Думские оппозиционеры, на всякий случай не называя фамилий, славили «сменяемость власти и партий» и объясняли, что «никто не хочет терпеть одного и того же человека во главе государства десятилетиями». И даже единороссы находили в ситуации что-то хорошее, подчеркивая, что ни о какой цветной революции речи не идет и Армения в отличие, скажем, от Украины все равно останется нашим верным союзником. Ну а федеральные телеканалы с удовольствием показывали сюжеты из Еревана в новостях, всячески подчеркивая мирный и конструктивный характер действий мудрого армянского народа.

Позже подтянулись и эксперты, которые охотно разъясняли россиянам глубокие и неоспоримые отличия «правильной» ситуации в Армении от похожих, но «неправильных» народных волнений на постсоветском пространстве. Сравнений с Россией они при этом старательно избегали, хотя некоторые их аргументы как раз о таком сходстве и напоминали. Например, рассказы о внутриэлитном расколе и спорах «карабахских» с «ереванскими» не могли не вызвать ассоциаций с нашими «питерскими» и «московскими». А тезис, что стимулом к скорейшему преодолению внутреннего кризиса послужило продолжающееся военное и политическое противостояние Армении с Азербайджаном, навел на другую аналогию: а не захочет ли и наша элита, изнуренная холодной войной с Западом, в какой-то особенно острый ее момент пожертвовать первым лицом ради всеобщего успокоения?

Тонкости внутриармянской политики в России мало кому известны. Зато практически все российские телезрители теперь знают, что сотни тысяч граждан имеют полное право выйти на улицу и потребовать отставки даже очень уважаемого политика, отработавшего не один срок на посту президента. И что называться это будет вовсе не цветной революцией по заказу госдепа, как мы до сих пор думали, а совершенно законным и мирным протестом, к которому власть прямо-таки обязана прислушаться.