Как выправить кривую прямую следствия

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Контроль за следствием – это отнюдь не узкоюридический вопрос, а острая общественная проблема Андрей Махонин / Ведомости

19 апреля после доклада генерального прокурора Юрия Чайки в Совете Федерации председатель верхней палаты Валентина Матвиенко заявила о необходимости возвращения прокуратуре контроля над следствием. Речь идет о частичном демонтаже реформы 2001–2011 гг. (от принятия нового Уголовно-процессуального кодекса до разделения следствия и прокуратуры), когда прокуратура лишилась полномочий по расследованию уголовных дел и некоторых возможностей для надзора за следственными органами. Это сильно сдвинуло межведомственный баланс в пользу следственных органов, прежде всего Следственного комитета. И теперь Матвиенко упомянула о некоем комплексе мер, который призван вернуть прокуратуре часть утраченных полномочий и восстановить баланс.

Контроль за следствием – это отнюдь не узкоюридический вопрос, а острая общественная проблема. Новости о возбуждении уголовных дел, помещении людей в СИЗО, домашних арестах и приговорах в последние месяцы переполняют эфир. Действия следственных органов приводят к росту социальной напряженности и даже к сплочению профессиональных групп, находящихся под давлением правоохранителей, включая врачей и деятелей культуры. Можно, конечно, предположить, что Чайка грамотно выбрал момент и способ вернуть своему ведомству утраченные полномочия. Но даже если перед нами всего лишь очередная межведомственная борьба, ее исход может принести благо обществу.