Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4560 от 04.05.2018 под заголовком: Управа на право вето

Когда вето неэффективно

Политолог Андрей Кортунов о способах излечения хронического паралича Совета безопасности ООН
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Перефразируя начало «Анны Карениной» Толстого, все эффективные структуры похожи друг на друга, а каждая неэффективная структура неэффективна по-своему. Проблемы с эффективностью Совета Безопасности ООН во многом уникальны, как уникален и сам этот орган. В последние годы только ленивый не упрекал Совбез в нерасторопности и безответственности, в политических склоках и бесплодных риторических упражнениях, в нежелании или неспособности договориться по острейшим кризисным ситуациям – от Сирии до Украины, от Палестины до Мьянмы.

При всем своем многообразии критика Совета Безопасности укладывается в два основных пункта. Первый касается состава Совета, второй – процедур его работы. Нынешний состав постоянных членов Совбеза – большая пятерка – действительно вызывает много вопросов. Китай тут присутствует, а вот Индия – отсутствует. Есть Франция и Великобритания, но нет Германии или Евросоюза в целом. Никак не представлены ни Африка, ни Ближний Восток, ни Латинская Америка. Что же касается процедур, то главный объект нападок – право вето пяти постоянных членов, позволяющее любому участнику большой пятерки заблокировать все неугодные ему решения.

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