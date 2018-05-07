Чему Россия учится на примере Армении

Армянские протесты показали, что даже не самый рейтинговый политик может добиться очень многого — а значит, идти на уступки оппозиции нельзя

Статья опубликована в № 4561 от 07.05.2018 под заголовком: Человек недели: Никол Пашинян

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Никол Пашинян – человек недели Артем Геодакян /ТАСС

8 мая парламент Армении снова попробует избрать премьера вместо ушедшего в отставку 23 апреля Сержа Саргсяна. 1 мая правящая Республиканская партия отказалась голосовать за лидера уличных протестов Никола Пашиняна, но после того, как его сторонники в ответ заблокировали центр Еревана, ключевые автомагистрали и трассу на аэропорт, республиканцы заявили, что готовы поддержать выдвиженца оппозиции.

Гарантировать, что второе голосование станет результативным, пока нельзя, но вероятность этого велика. Ведь до сих пор армянские власти шаг за шагом отступали под напором оппозиции.