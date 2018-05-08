Трудности перевода оппозиции во власть

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Сегодня Пашинян стоит перед сложнейшей дилеммой. На улицах Еревана и армянских городов он кумир и символ перемен. Но в парламенте у него нет устойчивого большинства Sergei Grits / AP

8 мая в Национальном собрании Армении состоится повторное голосование по кандидатуре премьер-министра. С голосованием связывают окончание внутриполитического кризиса в этой кавказской республике, самого масштабного за последние 10 лет. Однако, даже если власть и оппозиция не выйдут на новый виток конфронтации и глава правительства будет назначен, Армению уже в скором времени ожидают сложнейшие головоломки, которые порождены не столько личными амбициями лидера массовых протестов Никола Пашиняна или хитростью бюрократии и близкого к власти крупного бизнеса, не желающих терять былое влияние.

Системные проблемы для политического класса республики создает сам политико-правовой транзит, задуманный еще Сержем Саргсяном. В 2014 г. тогдашний президент Армении, задумывая конституционную реформу, предполагал не следование каким-то абстрактным формулам и ценностям парламентской модели, а пролонгацию власти. В этом контексте «парламентаризм» мыслился как система, выгодная фактически одному человеку. Но за 10 лет пребывания у власти Саргсян стал сам по себе институтом, а не только обладателем конкретных имени и фамилии. Покинув в апреле 2018 г. политический олимп, он оставил после себя множество трудноразрешимых задач – не зря он любил позиционировать себя не только как политика, но и как хорошего шахматиста.