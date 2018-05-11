От редакции
Статья опубликована в № 4564 от 11.05.2018 под заголовком: Хорошая служба

Почему религиозные россияне выбирают госслужбу

И госслужба, и религиозность подразумевают в первую очередь лояльность
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Россияне, называющие себя верующими, больше стремятся работать в госсекторе или госкомпании, чем считающие себя нерелигиозными, следует из тезисов доклада For Faith and Country: religiosity and public sector employment in Russia социолога Александра Калгина для апрельской конференции Высшей школы экономики (ВШЭ). Автор доклада опирается, в частности, на данные Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (репрезентативные опросы, проводимые в России более 20 лет). С 1998 г. проявляется устойчивая тенденция укрепления связи между декларируемой религиозностью людей и их желанием работать в госсекторе: в 90-е гг. ее почти не было, а в нулевые она выросла и стала статистически значимой, отмечает Калгин. Анализ в докладе проводился без разбиения верующих на конфессии, но с учетом доминирования в России православия тренд, вероятно, в наибольшей степени описывает предпочтения тех, кто считает себя православными. РПЦ в нулевые встала вровень с государством и претендует на то, чтобы быть источником новой национальной идентичности, отмечается в тезисах доклада, некоторые общественные сферы переживают десекуляризацию, одновременно декларируемая религиозность растет.

Связь религиозности и стремления работы на государство есть, считает социолог Дмитрий Рогозин из РАНХиГС. Другой вопрос – действительно респонденты религиозны или просто декларируют это социологам в опросах. Скорее второе. «Госслужба у нас связана не с религиозностью, а с декларированием религиозного сознания, мы это видим на других исследованиях», – отмечает Рогозин.

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